Virus preskočil z maturantov: sekundarnih primerov za zdaj 51 (VIDEO)

Množični dogodki so tveganje

Cepljenje z dvema različnima cepivoma? Predstavnica NIJZ je povedala, da sicer za zdaj še vedno velja priporočilo, da posameznik tudi pri drugem odmerku dobi enako cepivo kot pri prvem, če pa bi želel drugo cepivo, lahko izpolni posebno izjavo in se za to odloči ob posvetu z osebnim zdravnikom.

V Sloveniji je bilo včeraj 1846 PCR-testov, da so pozitivni, pa so ugotovili v 84 primerih (4,6 odstotka). Za primerjavo: na isti dan prejšnjega tedna je bilo odkritih 48 primerov koronavirusa.V bolnišnicah je 39 covidnih bolnikov, deset jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrlih, ki so bili okuženi s koronavirusom, ni bilo.Aktivnih primerov je zdaj 615, 14-dnevna pojavnost virusa pa znaša 29,2 na 100.000 prebivalcev.Včeraj smo poročali, da je okoli 600 udeležencev maturantskega izleta v Španijo v karanteni – med udeleženci maturantskega izleta iz Dolenjske je bila do vključno nedelje potrjeno 108 okužb z novim koronavirusom, med tistimi iz Gorenjske pa 26. Več o tem preberite v članku Kakšno je stanje z maturanti, ki so bili v Španiji? V karanteni več kot 600 ljudi Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni pri NIJZje povedala, da gre za povečanje števila primerov povsod po svetu, za zdaj je upad le v ZDA. Največ primerov je trenutno v Braziliji, Indiji, Kolumbiji in Veliki Britaniji. V evropski regiji sicer beležijo 30-odsotno rast novih primerov. »Pri delti je hitrost širjenja izrazita in zajema že praktično ves svet. Širjenju delte bistveno težje sledimo kot pri drugih različicah.«Pri nas zelo veliko okužb uvoženih, največ iz Španije, nekaj tudi iz Hrvaške. Ni presenetljivo, da je največ okužb v starostni skupini 15 do 24 let, v starostni strukturi, kjer je največ precepljenih, pa je število v upadu.Čakš Jagrova je poudarila, da sta EU in strokovna javnost že pred leti opozorila, da množični dogodki predstavljajo tveganje za javno zdravje, v zdajšnjih situacijah pa še dodatno. »Ljudje se morajo zavedati, da če prihajajo s takšnih dogodkov, da je toliko večja nevarnost in se tedaj odgovono obnašajo in ne ogrožajo življenja drugih oseb.« V naslednjih dneh je pričakovati tudi vrnitev številni Slovencev z drugih festivalov v okolici.Glede okuženih maturantov je povedala, da so na Dolenjskem potrdili 122 okužb med udeleženci in 49 sekundarnih primerov, tistih, ki so jih maturanti okužili doma. Vse udeležence so bili poklicali in jim dali navodila, kako ravnati. »Preliminarne preiskave kažejo na možnost okužbe z delto, končne razultate pričakujemo do konca tedna.« Pri gorenjskih maturantih so za zdaj zaznali 52 okužb in 2 sekundarna primera. »Po potrditvi prvega primera poklicali prek 300 maturantov, vsi imajo konkretne napotke, kako ravnati in kaj karantena pomeni.«Čakš Jagrova je tudi povedala, da še preverjajo tudi podatek o tem, koliko teh maturantov je bilo cepljenih.