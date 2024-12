Ste videli, kako se Hojs dela norca iz Poklukarja: »Mafijski obračuni, on pa na vroči čokoladi ...« (FOTO)

Poročali smo že, da je preiskovalni sodnik zoper tri osumljene za nedavni umor na Brdu v Ljubljani odredil sodno pridržanje, kot so sporočili z GPU. V hišnih preiskavah so zasegli večje količine drog in več kosov strelnega orožja, je pojasnil direktor NPU Darko Muženič. No, medtem notranji minister Boštjan Poklukar miri javnost, da je Slovenija varna država in da policija dela dobro.

Hojs nad Poklukarja: Mafijski obračuni, on pa na vroči čokoladi

Pričakovano na varnostne razmere drugače gleda Janšev notranji minister Aleš Hojs. Tako je na omrežju X zapisal: »Mafijski obračuni, trg drog v polnem razcvetu, migrantje se prosto sprehajajo, Romi so neprestana grožnja prebivalstvu, policija, na čelu katere je nezakonito imenovani direktor, s piar akcijami kaznovanj prehitre vožnje in uslužnimi mediji kaže svojo neučinkovitost, on pa o kuhariji.«

Ob tem je Hojs objavil fotografijo Poklukarja, ki si je privoščil vročo čokolado ...