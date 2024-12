Je Slovenija varna? Poklukar zavrnil očitke, zadovoljen je z delom policije

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je odzval na zavajajoče navedbe o slabšanju varnostnih razmer v Sloveniji.

»V zadnjih dneh je bilo v slovenskih medijih več očitkov na neobvladovanje varnostne situacije v Republiki Sloveniji. Celo očitek, da slovenska policija svojega dela, svojega poslanstva ne opravlja dobro. To moram odločno zanikati in poudariti, da Ministrstvo za notranje zadeve z organoma v sestavi – Policijo in Inšpektoratom Republike Slovenije za notranje zadeve – svoje delo opravljajo zakonito, strokovno, v skladu s svojimi pooblastili in učinkovito,« je uvodoma dejal minister Poklukar.

Poudaril je, da slovenska policija zagotavlja varnost vsem prebivalkam in prebivalcem v Sloveniji, kar se odraža tudi v zadnjih rezultatih raziskave Ogledalo Slovenije, kjer je policija na petem mestu po stopnji zaupanja v institucijo. Stopnja zaupanja v policijo je od marca do oktobra letos namreč narasla za dve točki.

Nezakonite migracije

Slovenska policija se uspešno sooča z nezakonitimi migracijami. Tako smo letos za skoraj 20 odstotkov znižali število nezakonitih prehodov državne meje. »Politika na ravni Evropske unije, tudi sam predsednik vlade je veliko prispeval, da se Evropska komisija ukvarja z izvornimi državami. Tako je tudi predsednica Evropske komisije obiskala države v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, torej tiste izvorne države, od koder prihajajo migracije nezakonito v Evropsko unijo.«

Zelo aktivno je sodelovanje Slovenije v trilaterali z Italijo in Hrvaško, s katerimi iščemo rešitve na vseh ravneh, tako na ravni ministrstev kot na ravni vseh treh policij. »Skupna ideja je, da pridemo do skupnih mešanih patrulj na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Če bo do dogovora prišlo, obstaja večja možnost, da se nadzor na notranji meji s Hrvaško in Madžarsko odpravi,« je dejal minister in izpostavil, da je slovenska policija prilagodila delovanja tako na področju preprečevanja tihotapstva kot pri nadzoru državne meje.

Romska problematika

Minister je zavrnil tudi očitke o slabšanju razmer na območjih, kjer živi romska skupnost. »Prav nasprotno. Od začetka poletja smo povečali aktivnosti policije v občinah, kjer živi romska populacija, predvsem na območju jugovzhodne Slovenije. Tako sam kot tudi policija smo v stikih z župani teh občin, ki naše ukrepe ocenjujejo kot dobre. Sam s temi ukrepi še nisem zadovoljen, zato jih bo policija izvajala še naprej,« je dejal Poklukar in izpostavil nujnost dialoga med državo, lokalnimi in romskimi skupnosti.

Na področju kriminala so policijske statistike primerljive s tistimi izpred obdobja epidemije koronavirusa. »Obrestuje se to, da smo čez celo leto in to delamo tudi sedaj pozivali državljanke in državljane, naj prijavljajo kazniva dejanja na telefonsko številko 113, anonimno telefonsko številko 080 12 00 ali policijski postaji, saj samo s temi informacijami lahko policija preprečuje kazniva dejanja in jih preiskuje.«

Izgred v BTC-ju

Glede dveh konkretnih primerov, ki so najbolj izpostavljeni v medijih v zadnjih dneh, je minister pojasnil, da umor v Ljubljani prejšnji teden intenzivno preiskuje Nacionalni preiskovalni urad. Prav tako Policija še vedno intenzivno preiskuje dogajanje v BTC prejšnji teden. »V zadnjem času pa je bilo več neprijavljenih javnih shodov, ki jih je policija varovala in proti kršiteljem tudi ukrepala,« je še dejal minister.

Po nedavni košarkarski tekmi v Portorožu, ko so huligani naredili izgred, je minister nemudoma izdal usmeritve Policiji, s katerimi je odredil, da se športne prireditve obravnavajo striktno v skladu z zakonodajo. »Tudi na tem področju pa smo Državnemu zboru predlagali zaostritev zakonodaje.«

Varnost decembra

Ob veselem decembru je minister ponovno pozval, da naj posameznice in posamezniki, ki se udeležujejo številnih praznovanj, ravnajo samozaščitno. Prav tako je pozval organizatorje prireditev, da spoštujejo vse varnostne ukrepe, in opozoril na previdnost pri ravnanju s pirotehniko.

»Ocenjujem, da je varnostna situacija v Sloveniji dobra, da ne gre za nobeno poslabšanje razmer. Nekdo želi predstaviti, da policija svojega dela ne opravlja, da je varnostna situacija slaba. To odločno zanikam. Poudarjam, da policija dela dobro, da skrbi za varnost v Sloveniji in da se na ministrstvu z varnostjo ukvarjamo intenzivno ne samo doma, ampak tudi na ravni Evropske unije in v regiji Zahodnega Balkana,« je izjavo zaključil minister.