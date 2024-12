Poglejte, kaj vse so zaplenili v preiskavi po mafijski likvidaciji Satka Zovka (FOTO)

Preiskovalni sodnik je zoper tri osumljene za nedavni umor na Brdu v Ljubljani odredil sodno pridržanje, so sporočili z GPU. K preiskovalnemu sodniku so jih popoldne privedli preiskovalci NPU, ki sumijo, da je storilcev več. V hišnih preiskavah so zasegli večje količine drog in več kosov strelnega orožja, je dejal direktor NPU Darko Muženič.

V nadaljevanju kriminalistične preiskave so pristojni izvedli tri hišne preiskave na območju Ljubljane, pri katerih je bilo zaseženih več elektronskih naprav - mobilnih telefonov, kartic SIM in podobno, več kot 10 kilogramov heroina in kilogram kokaina, denar in več kosov različnega kratkocevnega ter dolgocevnega strelnega orožja z dušilci, je nanizal Muženič.

S tem so prišli na sled hudodelski združbi, »ki je zelo dobro organizirana in pripravljena, z jasno hierarhijo odločanja«. »Ugotovili smo, da je vodja mednarodne hudodelske združbe 38-letni državljan BiH, ki ga na podlagi mednarodnih tiralic iščeta Hrvaška in BiH, in sicer zaradi istovrstnih kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete,« je nadaljeval.

Tukaj je nekaj fotografij, kaj vse je policija zaplenila: