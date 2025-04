Stara trta in mlade roke: dijaki celjskega zavoda navdušili z znanjem in okusi

Ob Strokovnem izobraževalnem centru (SIC) Alme M. Karlin, kot se od decembra 2023 imenuje nekdanja Srednja šola za gostinstvo in turizem v Celju, so vitezi vina opravili tradicionalni rez potomke najstarejše trte na svetu, ta že več kot 450 let simbolizira vztrajnost, trdoživost in bogato vinsko dediščino našega prostora. 2023. SO ŠOLOpoimenovali po Almi Karlin. Stara trta v Mariboru, kljub vsem preizkušnjam, ki jih je doživela v stoletjih, še vedno uspeva, pa čeprav je preživela že marsikaj, tako požare kot trtno uš, bombardiranje, celo nestrokovno oskrbo. Po upornosti, vztrajnosti in trdož...