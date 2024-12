Golob še prejšnji teden policiji ni zaupal, zdaj pa tole... (VIDEO)

Kot je znano, že nekaj časa odmevajo očitki na račun dela policije, predvsem v povezavi z zadnjimi odmevnimi primeri, kot so mafijska likvidacija v Ljubljani, albanske zastave v BTC, reševanje romske problematike in drugi.

Minuli teden Golob policiji ni zaupal?

Tako policija kot ministrstvo za notranje zadeve vztrajno zagotavljata, da smo državljani varni, a opozicija meni, da policija ne obvladuje več varnostne situacije, svoje pa je na ogenj minuli teden prilil tudi premier Robert Golob, ki je v intervjuju za POP TV dejal, da razume odločitev tožilke v zadevi Kavaški klan, ki se je odpovedala varovanju. »Verjamem, da se je počutila, da je nadzorovana, namesto da bi bila varovana. Informacije so pa potem odtekale, nenazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe,« je dejal. Prav zaradi odtekanja informacij pa se je, kot je pojasnil, tudi sam odločil, da varnostno službo preseli na sekretariat vlade.

Ponosni smo na našo policijo!

Te njegove besede so naletele na kritike, češ da predsednik vlade ne zaupa policiji, a v četrtek je Golob to demantiral, saj je ob novici, da je policija le šest dni po mafijski likvidaciji Satka Zovka na ljubljanskem Brdu prijela njegovega domnevnega krvnika, objavil čestitko policistom: »Čestitke policiji! Danes so organi pregona v sodelovanju s tožilstvom aretirali osumljence za mafijsko likvidacijo sredi Ljubljane.«