Spet sprememba: kako dolgo velja status prebolevnika?

Vlada je na dopisni seji sprejela odlok, po katerem morajo PCT pogoj odslej izpolnjevati vse zaposleni, prav tako je obvezen za vse uporabnike storitev.V odloku pa vlada določa tudi, da »pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju. Prebolevnik PCT pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni«.Odlok, ki bo v veljavo stopil v sredo, bo tako nadomestil odlok, ki je začel veljati pred nekaj dnevi, v njem pa je zapisano, da tatus prebolevnika velja osem mesecev oziroma, da je pogoj PCT izpolnjen »z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 240 dni ter z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva.«Danes sprejet odlok sicer pogoj PCT uvaja v praktično vse pore javnega življenja, brez izpolnjevanja tega kriterija bo mogoče obiskati le še nekaj izjem, med njimi so prodajalne z živili (a ne v trgovskih centrih), lekarne in zdravstvene storitve.