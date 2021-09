V službo le s PCT: pogoj odslej obvezen za vse zaposlene

Za vse zaposlene

Delodajalec lahko ukrepa

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

- osebam, ki so mlajše od 12 let,

- osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in

učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.



Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami iz se štejejo:

- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,

- specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.



Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.

Novost pri uporabi zaščitnih mask

Lani ob teh številkah že »lockdown«

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odlok, ki začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 15. septembra 2021.V odloku Vlada določa, da pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju. Prebolevnik PCT pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni.PCT pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.Vlada v odloku določa tudi, da je uporaba zaščitnih mask obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitnih mask obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Maska pa ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.Odlok določa tudi izjeme pri uporabi zaščitne maske. Tako uporaba zaščitnih mask ni obvezna za:- otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,- učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,- učence glasbene šole do vključno 2. razreda,- vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok - pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki, višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,- nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,- osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metre,- osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,- učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne - pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta, in- za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti.Epidemija covida-19 še naprej narašča s podvojitvenim časom približno 13 dni. Kot napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS), bo Slovenija, ki je po kriterijih ECDC v rdeči fazi, v temno rdečo predvidoma prešla sredi septembra.Ob današnjih številkah novih okužb - v petek so v Sloveniji ob 5488 PCR-testih potrdili 1085 okužb z novim koronavirusom , pri čemer delež pozitivnih znaša 19,8 odstotka, v bolnišnicah pa zdravijo 274 bolnikov s potrjeno okužbo, od tega jih 62 potrebuje intenzivno zdravljenje, umrli pa so trije ljudje - je Sledilnik za covid postregel tudi s podatkom, da se je število novih primerov v zadnjih sedmih dneh v povprečju povišalo za več kot 800. Kot so zapisali, je bilo »zadnjič tako 19. 10. 2020, ko smo že imeli lockdown, vrh tistega vala pa dosegli v 10 dneh«.Opozorili so tudi na zaskrbljujoče stanje v nekaterih regijah: zlasti v primorsko-notranjski regiji, ki je tik pred črno fazo po starem semaforju