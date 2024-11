Spet počilo? Tako so pri Pirc Musarjevi takoj zanikali Golobove besede

V uradu predsednice republike zanikajo dogovor ali usklajevanje s predsednikom vlade Robertom Golobom glede mednarodnih dejavnosti v prihodnjem letu. Kot so navedli za STA, je premier le zaprosil za sestanek na to temo. Golob je namreč dejal, da bo po dogovoru s predsednico Natašo Pirc Musar večino obveznosti v tujini prihodnje leto prepustil njej.

»Dogovora oziroma kakršnegakoli usklajevanja o udeležbah na mednarodnih aktivnostih v letu 2025 še ni bilo, je pa predsednik vlade zaprosil za sestanek na to temo, ki bo izveden,« so pojasnili v uradu.

Predsednica ne more povsod nadomestiti predsednika vlade

Na podlagi dolgoletnega sistema rotacije se bo predsednica po njihovih navedbah prihodnje leto zagotovo udeležila zasedanja Generalne skupščine ZN in podnebnega vrha. »Predsednica republike pa premierja ne more nadomestiti na aktivnostih, na katerih je predvidena udeležba predsednikov vlad,« so dodali.

Premier bi manj službeno potoval v tujino

Golob je namreč za STA v luči precej nizke javnomnenjske podpore stranki Gibanje Svoboda in vladi, napovedal zmanjšanje števila službenih poti v tujino. »Sem pa razumel sporočilo, zato sem odpovedal večino službenih poti v tujino in se bom prvenstveno posvečal temu, kako izboljšati položaj ljudi v Sloveniji. Po dogovoru s predsednico države bom tako večino obveznosti v tujini v prihodnjem letu prepustil njej,« je napovedal ob oceni, da se trend javnomnenjske podpore že obrača.