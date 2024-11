Golob trdi, da je razumel sporočilo: »Odpovedal sem večino službenih poti v tujino«

Potem ko je vladi uspelo pod streho spraviti reformo plač v javnem sektorju, je premier Robert Golob optimističen tudi glede drugih reform. Kot je dejal v intervjuju za STA, je plačna reforma namreč »motivacijska zmaga" in "trasira pot za sprejemanje ostalih reform«.

Tudi na morebitno gospodarsko krizo se Slovenija že pripravlja, zagotavlja. Vnovič je izpostavil dosedanje povečevanje vlaganj v znanost in inovacije in spodbujanje tujih investicij pri nas. To bodo nadgradili še z ukrepi za zadržanje dobavnih verig in kvalificirane delovne sile. »Govorim o dopolnitvah zakonskih rešitev za možnost skrajšanega delovnega časa zaposlenih za prebroditev prehodnega obdobja. Verjamemo, da bomo s temi ukrepi uspeli zadržati vodilna podjetja oziroma jedra znotraj panog, tudi če panoga pride v krizo. Hkrati pa intenzivno spodbujamo domače in tuje investicije v panoge, kjer krize ni na vidiku, denimo v farmacijo. Tu je Slovenija postala ena najbolj zaželenih destinacij za investicije v Evropi,« je dejal premier. Dodal je, da pogovori o novih tujih investicijah v Sloveniji ves čas potekajo, med sektorji je naštel avtomobilsko in kovinskopredelovalno industrijo.

Pokojninska reforma Pokojninsko reformo, za katero je vlada izhodišča sprejela že pred meseci, trenutno usklajujejo s socialnimi partnerji. »Ker gre za občutljivo temo, smo se odločili, da bomo socialni dialog maksimalno izkoristili. Želimo priti do rešitev, ki bodo uživale čim širši konsenz v družbi,« večmesečno usklajevanje pojasnjuje Robert Golob. Eno od izhodišč pokojninske reforme je, da naj bi po reformi delali dlje, a dobivali boljšo pokojnino. Je to realno pričakovanje? Golob pravi, da je: »Če nam bo uspelo delati dlje in podaljšati delovno aktivno dobo, potem bomo lahko tudi imeli na koncu vsi višje pokojnine.« Ob pozivih k izplačilu božičnice za upokojence tudi v letošnjem letu pa je spomnil, da so lani dodatek izplačali izjemoma, in sicer z namenom blaženja draginje, letos pa so pokojnine dvignili za 8,8 odstotka, medtem ko so inflacijo uspeli zajeziti. Spomnil je tudi, da so v okviru lanskega 100-milijonskega paketa poskrbeli za najranljivejše, za prejemnike vdovskih pokojnin, in dvignili zajamčeno pokojnino nad nivoje, ki smo jih obljubili na primer v koalicijski pogodbi.

Zgodovinski podvig

Ob podpisu ključnih dokumentov, ki so potrebni za njeno realizacijo, je sicer plačno reformo ocenil za zgodovinski podvig. »Gre za uspešen začetek kompleksne reforme, kjer se je bilo treba pogajati s 46 sindikati simultano, na drugi strani pa so bile zahtevne zunanjepolitične okoliščine in fiskalna pravila. To nam daje vero, da bomo lahko tudi večino ostalih reform, ki smo si jih zastavili, zaključili že v tem mandatu. Tako da je ta plačna reforma pomembna motivacijska zmaga tudi za ekipo te vlade in za koalicijo,« je ob tem dejal Golob.

Zdravstvena reforma Zdravstvena reforma sicer ostaja najpomembnejša reforma te vlade, eden njenih ključnih elementov pa je prekinitev škodljivih dvojnih praks, ki povzročajo tudi moralni razkroj znotraj zdravstvenega sistema, vztraja Golob. »Če želimo to dejansko doseči, je treba zelo jasno razmejiti, kaj je javna zdravstvena mreža in kaj je zasebni interes v zdravstvu. In ta zakon bo razmejil, katere dvojne prakse so za javno zdravstvo koristne in katere so škodljive," je izpostavil. In ponovil: "Popolnoma nedopustno je, da nekdo dela v javni bolnici, dopoldne tam pove bolniku, da lahko pride na vrsto čez dve leti, popoldan pa v njegovi zasebni ordinaciji dobi storitev takoj.«

Odziv na nizko podporo vladi in stranki

Spregovoril je tudi o precej nizki javnomnenjski podpori stranki Gibanje Svoboda in vladi, ki jo izkazujejo ankete, a je prepričan, da se trend že obrača. »Sem pa razumel sporočilo, zato sem odpovedal večino službenih poti v tujino in se bom prvenstveno posvečal temu, kako izboljšati položaj ljudi v Sloveniji. Po dogovoru s predsednico države bom tako večino obveznosti v tujini v prihodnjem letu prepustil njej,« je napovedal Golob.