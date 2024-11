Sta le zakopala bojno sekiro? Tako lepe besede in nasmehe sta delila z javnostjo po polletni prekinitvi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta se na današnjem delovnem sestanku med drugim strinjala, da je za sodelovanje med vsemi vejami oblasti ključna predvsem usklajenost pri delovanju navzven v zunanjepolitičnih in notranjepolitičnih temah, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Na srečanju sta spregovorila tako o zunanjepolitičnih kot notranjepolitičnih temah. Strinjala pa sta se tudi, da je za sodelovanje ključno vzajemno spoštovanje in odkrito medsebojno komuniciranje, so dodali.

Pirc Musarjeva pa je na družbenem omrežju X podobno zapisala, da sta se s premierjem na »zelo konstruktivnem delovnem sestanku zavzela za okrepljeno sodelovanje med vsemi vejami oblasti, ki je edina prava pot za dobrobit Slovenije«. »Ključna gradnika te skupne poti pa sta odkrito medsebojno komuniciranje ter vzajemno spoštovanje,« je pritrdila.

Prvo srečanje po polletni prekinitvi

Predsednica republike in predsednik vlade sta se srečala po polletni prekinitvi, čeprav sta na začetku mandata napovedovala, da se bosta srečevala enkrat mesečno. V javnosti se že dlje časa ugiba o zaostrenih odnosih, nazadnje zaradi vabila Pirc Musar kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu, o čemer premierjev kabinet naj ne bi bil obveščen. Podobno naj bi bilo tudi z vabilom alžirskemu predsedniku Abdelmadjidu Tebbouneju. V uradu predsednice so sicer nedavno pojasnili, da je vabilo kitajskemu predsedniku na obisk v Slovenijo skladno s politiko vlade, predsednica pa zanj ni potrebovala soglasja vlade.

Marsikatero obrv v koaliciji, tudi premierjevo, je privzdignil predlog predsednice za imenovanje Antona Ropa za guvernerja Banke Slovenije, čeprav so v koaliciji na posvetovanjih pri predsednici in tudi javno napovedali podporo kandidatki Saši Jazbec, sicer državni sekretarki na ministrstvu za finance.

Jabolko spora med predsednico in premierjem pa naj bi bila sicer zaposlitev nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar na mesto svetovalke v predsedničinem uradu.