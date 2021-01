Šok za Ljubljančane: množično testiranje odpovedano

Marsikaterega Ljubljančana, ki je želel preveriti, ali je pozitiven na novi koronavirus 19, je dopoldne presenetilo obvestilo ZD Ljubljana, da današnje množično testiranje odpade. Agencija za zdravila naj bi namreč ugotovila, da tam nimajo ustreznih materialov za jemanje brisa.



»Na osnovi začasne odločbe Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) prebivalce MOL obveščamo, da z današnjim dnem (7. 1. 2021) ne bomo mogli nadaljevati z množičnim testiranjem s hitrimi antigenskimi testi (HAGT), ki je planirano danes od 11. ure dalje v Športni dvorani Kodeljevo, saj ne razpolagamo z ustreznimi materiali za jemanje brisa na sars-cov-2,« so zapisali na spletni strani.



Kot še dodajajo pristojni v ZD Ljubljana, bodo lahko testiranje ponovno izvajali takoj, ko jim bo ministrstvo za zdravje ali ustrezna ustanova izdala dovoljenje ter priskrbela primerne brise za odvzem.



Na omenjeno agencijo in zdravstveno ministrstvo smo naslovili vprašanja, kako je lahko do tega prišlo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.