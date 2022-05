Slovenskenovice.si v soboto najbolj brani portal v državi

Slovenske novice so najbolj brani časnik v državi že več kot 30 let, odkar so prvič izšle davnega 14. maja leta 1991. Zdaj se je klubu najbolj branih pridružil tudi mlajši brat, spletni portal, ki ga prav zdaj berete.

Čeprav portal slovenskenovice.si obstaja šele dobro desetletje, se je hitro zapisal v srca številnih Slovenk in Slovencev. Kako tudi ne, ko pa vam dnevno prinašamo najzanimivejše dogodke iz Slovenije in soseščine, napisane na svojski, novičarski način. To je portal poneslo med najbolj brane in odmevne slovenske spletne strani.

Sobota, 21. maja 2022, pa je za naš portal postala prav posebna prelomnica. Prvič v zgodovini merjenja obiskanosti spletnih strani, učeno poimenovanega MOSS, se je zgodilo, da smo na dnevni ravni postali najbolj brani slovenski spletni portal. Bodimo konkretni: v soboto je naš portal slovenskenovice.si dosegel 299.000 Slovenk in Slovencev; največ tisti dan.

FOTO: Izpis MOSS, 21. maj 2022.

Odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic Bojan Budja je prelomni dogodek pospremil z besedami: »Tisti, ki je prestavil goro, je začel z drobnim kamenjem, pravi kitajska modrost. Tudi mi smo hodili z drobnimi koraki, sledeč klicu in željam bralcev, a hkrati vselej trdno verujoč vase, v svoje znanje in sposobnosti. Počutim se, kot da nam je uspelo prestaviti goro. Drage bralke in bralci, hvala vam za zaupanje, berite nas še naprej!«

Vpogled v najbolj brane članke

Kaj ste ta dan najraje brali? Analitična orodja povedo, da vas je najbolj zanimal članek o prihajajočih neurjih, ki so pustošila po vzhodu Slovenije minuli vikend, sledi vedno večja enigma okrog smrti Mateja Periša v Beogradu in opozorilo, da se čas za izkoriščenje starih bonov izteka (pisali pa smo še, da že prihajajo novi). Med najbolj branimi članki najdemo tudi nasvet, kako se ubraniti nepridipravov, ki vas hočejo prinesti naokoli in vam pobrati denar.