Kako prebrati prvo številko Slovenskih novic iz 14. maja 1991? Enostavno

​Kako prelistati prvo edicijo Slovenskih novic?

Že vrabci čivkajo, da je 14. maj rojstni dan Slovenskih novic, najbolj branega časnika na Slovenskem. In kot se za okroglo, 30. obletnico, spodobi, vas vabimo v časovni stroj in obisk leta 1991. Danes preko naših digitalnih platform ponovno objavljamo celotno prvo številko Slovenskih novic, ki je izšla 14. maja 1991, torej v času, ko je bila Jugoslavija v zadnjih vzdihljajih, na ljubljanski tržnici so se na črno dinarji menjali v marke, v kinu pa je igral najnovejši hollywoodski film Pleše z volkovi.Če še niste, se naročite na digitalni paket Slovenskih novic, ki omogoča polni dostop do vseh naših vsebin na portalu in v aplikacijah ter ponuja digitaliziran arhiv tiskanih Slovenskih novic ter njenih prilog. Cena: 0,99 evra za prvi mesec. Več tukaj , lahko pa uporabite kar spodnji obrazec.Mimogrede, če bi se raje pogovorili o možnostih naročnin ali plačila, pokličite naše prijazne sodelavke in sodelavce na 080 11 99 ali jim pišite na narocnine@delo.si . Z veseljem vam bodo pomagali.Na namiznih računalnikih in prenosnikih obiščite naš elektronski kiosk na naslovu tisk.delo.si . Preverite, da ste prijavljeni v portal in pobrskajte za posebno prilogo Slovenskih novic ob 30. obletnici izhajanja. Direktna povezava obstaja , a bo delovala samo, če ste že prijavljeni z vašim uporabniškim imenom.Na mobilnih napravah (mobilci in tablice) si namestite aplikacijo Slovenskih novic. Za android je na voljo v Play Store, za iOS pa nikjer drugje kot v App Store . V aplikacijo se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste si ga izbrali ob sklenitvi digitalne naročnine. Če naročnine ne želite, lahko v Applovi ali Googlovi trgovini kupite samo ta izvod.​Ekipa Slovenskih novic vam želi veliko prijetnih obujanj spominov!