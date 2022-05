Nad Slovenijo se bodo zgrnili črni oblaki, tukaj bo najhuje

»Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nevihte (krajevno so lahko tudi močnejše, op. p.),« napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Večji del Slovenije, z izjemo jugozahoda, je tako obarvan z rumeno opozorilno barvo. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

Zaradi pričakovanih padavin center za obveščanje (Cors) opozarja: »Danes in v prihodnjih dneh ne bo večje spremembe vodnatosti večjih rek po državi, ob krajevnih nevihtah pa lahko danes popoldne in zvečer v vzhodni in severni Sloveniji narastejo manjši vodotoki in hudourniki.« To pomeni, da lahko nastanejo tudi hudourniške poplave.

Kjerkoli že ste – bodite previdni.

Mogoče hudourniške poplave. FOTO: Cors

