Z nizko prodajno ceno zmamijo, nato pa naprtijo visoko naročnino

Na dražbah se prodaja marsikaj, po novem, kot bi se lahko zdelo, pa naj bi nove lastnike iskali tudi izdelki, ki jih Pošta Slovenije ni mogla vročiti prejemnikom. Tako naj bi bilo mogoče cele palete takšnih izdelkov mogoče kupiti za nekaj evrov. Se vam zdi prelepo, da bi bilo res? Potem berite dalje.

Varni na internetu opozarjajo, da je v nekaterih državah, kot so ZDA, res mogoče odkupiti nedostavljene pošiljke, zato takšna ponudba morda niti ne zveni tako nenavadno: »Žal pa gre v našem primeru za prevaro s skrito naročnino! Če sledite navodilom in vpišete podatke svoje kreditne kartice, se naročite na neko trivialno storitev, za katero vam bodo začeli na dva tedna trgati 45 evrov.«

Iz Pošte Slovenija so se odzvali, da gre za lažna obvestila, za prevaro, ki zlorablja ime in podobo Pošte Slovenije: »Omenjeni izdelki se ne prodajajo.« Pojasnili so še, da so dolžni z nedostavljivimi pošiljkami ravnati v skladu z zakonom o poštnih storitvah, ki v šestem odstavku 41. člena določa: 'Če poštne pošiljke ni mogoče dostaviti naslovniku in tudi ni mogoče ugotoviti, kdo je pošiljatelj, izvajalec poštnih storitev na poštni pošiljki o tem napiše uradni zaznamek in jo shrani za eno leto od dneva zaznambe. Po poteku navedenega roka se taka poštna pošiljka zaprta komisijsko uniči.'« V primeru oškodovanja Pošta Slovenije uporabnikom svetuje, da podajo prijavo na najbližji policijski postaji.

