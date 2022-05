Pozor, čas za uporabo bonov se izteka, prihajajo pa tudi novi

Do zdaj so upravičenci unovčili za 275 milijonov evrov bonov iz leta 2020, ki so bili namenjeni le za nočitev z zajtrkom, poleg tega pa za še 134 milijonov evrov lanskih bonov, ki jih je bilo mogoče poleg turističnih storitev porabiti tudi v gostinskih lokalih, za kulturo in šport, poroča Delo. Oba turistična bona, ki so ga prejeli državljani Slovenije pa bo mogoče porabiti do konca junija. To pomeni, da s 1. julijem boni ne bodo več veljavni.

Prihajajo novi boni, a ne za vse

Državni zbor je 28. februarja sprejel Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, katerega glavni namen je povečanje digitalne razvitosti gospodarstva in družbe. Del omenjenega zakona so številne spodbude za digitalizacijo, med drugim vrednostni boni za nakup računalniške opreme in subvencionirani oziroma brezplačni tečaji, ki bi do leta 2028 omogočili vsaj 80 odstotkom prebivalstva v Sloveniji osvojiti osnovno digitalno znanje, mlade pa navdušili nad naprednimi digitalnimi kompetencami.

Digitalni boni v vrednosti 150 evrov bodo namenjeni dijakom, študentom in osnovnošolcem, ki obiskujejo zadnjo triado, kot finančna spodbuda za nakup ustrezne računalniške opreme. Upravičenec jih bo lahko koristil od 15. junija naprej.