Slovenija v solzah: domači in prijatelji Katjo pospremili k zadnjemu počitku (FOTO)

Pred tednom dni je Slovenijo pretresla novica, da je zaradi suma na zaplet po cepljenju s cepivom janssen umrlo 20-letna. Na spletnih omrežjih so se ves teden vrstili zapisi ob njeni tragični smrti, danes pa so jo pospremili na zadnjo pot. Slovo je bilo na ljubljanskih Žalah. Njen pepel so raztresli na pokopališču, v nebo pa so spustili belo golobico kot simbol miru. Svojci so sveče hvaležno odklonili zaradi skrbi do okolja.Katja je imela možganske krvavitve in strdke, intenzivno zdravljenje pa ni bilo uspešno.