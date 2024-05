Golobu in Fajonovi sporočajo: »Priznajte Palestino in odstopite!«

Več kot 350 javnih intelektualk in intelektualcev je danes s podpisom peticije premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvalo k priznanju Palestine. Razočarani so zaradi oklevanja vlade glede priznanja Palestine v času vojne v Gazi in poudarjajo, da bi jo Slovenija morala priznati do konca maja.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Podpisniki peticije so spomnili tudi na nedavne izjave ministrice Tanja Fajon, ki je dejala, da boljšega trenutka za priznanje Palestine kot v kratkem ne bo več ter da smo zdaj na točki, ko ni vrnitve in da si Palestina to zasluži.

Poudarili so, da odlašanje priznanja Palestine s strani vlade ni več mogoče ne sprejemati ne gledati. »Odlaganje na 'primeren trenutek' in 'ugodne okoliščine', kot se je izrazil predsednik vlade Robert Golob, je nedopustna hipokrizija,« so dodali.

»Dovolj je bilo sprenevedanja ob neznosnem čakanju. Slovenija mora takoj priznati Palestino. Priznati jo mora v roku nekaj tednov, najkasneje do konca letošnjega maja, kolikor lahko najdlje trajajo procedure,« so zapisali v peticiji z naslovom »Priznajte Palestino in odstopite!«. Če priznanja v tem času ne bo, bi morala Golob in Fajon odstopiti, menijo podpisniki.

Vlada naj bi v četrtek začela postopke za priznanje Palestine

Delo sicer poroča, da je vlada Roberta Goloba že začela s postopki za priznanje Palestine. Na kateri dan jo bo priznala, zaenkrat ni znano, po zatrjevanju diplomatskih virov Dela pa to ne bo 21. maja.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost poudarili v kabinetu predsednika vlade, vlada pripravlja predlog o začetku postopka priznanja Palestine na način, da bo priznanje prispevalo k doseganju dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev, ki jih je 7. oktobra lani zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas. »Grozote v Gazi se morajo končati. Zato je potrebna takojšnja prekinitev izraelskih napadov na Gazo ter iskanje rešitev za pogajalsko mizo,« so še zapisali.

Ob tem so poudarili, da slovenska vlada ostaja v stiku s podobno mislečimi državami, da pa je odločitev o načinu in času priznanja suverena odločitev posamične države.