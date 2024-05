Najbolj seksi igralec na svetu ni ljubitelj seks scen

Henryju Cavillu spolni prizori na platnu niso tuji, saj dela v filmski industriji že od leta 2001, ko je igral v filmu Laguna.

Svojo prvo opazno vlogo je zaigral v Tudorjih šest let kasneje, kjer je igral Charlesa Brandona, prvega vojvodo Suffolka. Med triletnim obdobjem v oddaji se dodobra navadil na vroče prizore, saj je njegov lik užival v družbi več žensk iz igralske zasedbe.

Henry v seriji Veščec. FOTO: Supplied By Lmk

Poleg igralskih sposobnosti je k vlogam, ki jih je dobil, prispevala tudi njegova fit postava. Čeprav se »ljubljenje« pred kamero mnogim zdi privlačna ideja, pa Henry ni posebej navdušen.

Ohranjanje forme s seksom

Igralec je nekoč namignil, da je seks najboljša kardio vadba za pridobivanje kondicije. Ko ga je Jimmy Fallon v oddaji The Tonight Show vprašal, kako ohranja kondicijo, da bi igral Supermana, je sprva rekel: »Tečem. To je uradni odgovor.«

Jimmy pa je še dodatno pritisnil, da bi dobil »pravi« odgovor, nakar je občinstvo planilo v smeh, Henry pa se je pošalil: »Mislim, da občinstvo razume!« S tem je želel povedati, da svojo formo ohranja kar z aktivnostmi med rjuhami.

V filmu Superman. FOTO: Clay Enos

Henry je za spolne prizore na snemanju dejal, da so »vedno neprijetni« in »v resnici niso seksi«. Rekel je: »Fizično je precej neprijetno. Vse, kar počneš, je to, da se drgneš z intimnimi predeli ob nekoga, in nič ne gre noter.«

V začetku tega leta je razkril, da »ne razume« spolnih prizorov, in dodal, da pravzaprav »ni njihov oboževalec«, kljub več vročim nastopom v preteklosti. Dejal je, da takšni prizori »koristijo le občinstvu« in ne zgodbi filma.

Spolni prizori pogosto niso povezani z zgodbo

»So okoliščine, v katerih je spolni prizor dejansko koristen za film, ne le za občinstvo ... A mislim, da se jih dandanes preveč uporablja,« je pojasnil. »Takrat si misliš: 'Ali je to res potrebno?'«

Henry Cavill v filmu Enola Holmes 2. FOTO: Supplied By Lmk

Nekaj let prej je povedal, da se počuti »neudobno na snemanju, ko ga v spalnici opazuje skupina moških. Ko si predstavljaš, da seksaš z nekom, si običajno sam! Ko si na snemanju, te opazuje vsaj 12 moških in to ni prijetno, poleg tega se stvari ne dogajajo tako naravno, kot bi se morale.«