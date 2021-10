Številni se poslavljajo od Katje (20): Počivaj v miru, drago dekle

Katji v slovo. FOTO: Facebook, posnetek zaslona

FOTO: Facebook, posnetek zaslona

FOTO: Facebook, posnetek zaslona

FOTO: Facebook, posnetek zaslona

Igralka Tanja Ribič se je poslovila od mladega dekleta. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Slovenijo je v začetku tedna pretresla novica, da je zaradi suma na zaplet po cepljenju s cepivom janssen umrlo 20-letno dekle. Pristojni še preverjajo, ali je imela predhodne zdravstvene težave ter neposredno povezavo med cepljenjem in smrtjo. Cepljenje s tem cepivom so začasno ustavili. Medtem na družbenih omrežjih odmevajo zapisi ob smrti mladega dekleta.• »Draga naša Kati ni besed,ki bi opisale našo bolečino v srcu še vedno ne morem dojet, da te ne bom več mogla objeti,da ne bom več slišala tvojega prisrčnega smeha, ki je izražal voljo do življenja nekaj pa ti obljubim, tukaj bomo vsi pazili na tvojega Andraža, ki si ga tako neizmerno ljubila….ti pa bodi naš angel tam zgoraj zdaj nismo imeli priložnosti,da bi se poslovili, ampak nekoč se srečamo tam nekje za mavrico. Kati za vedno boš ostala v naših srcih.«• »Naš sonček, greješ in siješ za nas tudi takrat, ko te ni. Si tista zvezdica na nebu, ki najbolj sije; Katja počivaj v miru. Bila si ena naših spremljevalk na otroškem taboru.«•»Katja pocivaj v objemu svetlobe in miru. Dekle, ki je žal moralo umreti, da je dvignila Slovenijo na noge, da nas združi in prebudi!«Od dekleta se je na sredinih protestih proti epidemiološkim ukrepov vlade poslovil tudi Katjin oče, ki je zbrane nagovoril: »Želela si je kupiti svobodo. 16. septembra se je šla cepit z janssnom, da ne bo omejena z neumnostmi. Danes je ni več. Stara je bila 20 let. Ko prideš na cepilno mesto, te nihče ne opozori na možne zaplete. Samo številke so. Govori se o odstotkih. Moja Katja ni bila odstotek. Bila je Katja. Moja Katja,« je ganljivo povedal oče.Preberite tudi: