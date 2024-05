Strokovnjaki razkrivajo, kaj so v resnici jedli jamski ljudje

Nova študija pravi, da paleo prehrana ni to, kar mislimo, da je. Dieta, poimenovana »paleo« naj bi namreč bazirala na tem, kar so pred tisočletji jedli jamski ljudje, zdaj pa so ugotovili, da so ljudje iz kamene dobe jedli večinoma rastlinsko prehrano. Poimenovanje diete je torej napačno.

»Paleo dieta, imenovana tudi dieta jamskega človeka ali kamenodobna dieta, vključuje pusto meso, ribe, sadje, zelenjavo, oreščke in semena,« pojasnjujejo na univerzi Harvard. »Zagovorniki diete poudarjajo izbiro sadja in zelenjave z nizkim glikemičnim indeksom.«

Večina prehrane je osredotočena na vnos beljakovin, kar spodbuja uživanje govedine, hranjene s travo, zaradi vsebnosti omega-3 maščobnih kislin. Ideja je, da s tem uživamo živila, ki so bila na voljo v obdobju paleolitika, to pa naj bi bilo zdravo, saj sta se od takrat »naša genetika in anatomija zelo malo spremenili«, pravijo na Harvardu.

Nova študija presenetila raziskovalce

Zdaj je študija, ki jo je objavil Nature Ecology & Evolution Journal, raziskala in analizirala kemijske strukture paleolitske skupine, Iberomavrov, zlasti tiste v kosteh in zobeh. Njihove ugotovitve kažejo, da prepričanje, da je bilo takrat meso glavni vir beljakovin, ni resnično.

Kasava gomolje lahko spečemo v pečici, podobno kot krompir. FOTO: Lrarmstrong Getty Images/istockphoto

Uporabljena je bila analiza stabilnih izotopov, ki se je osredotočila na izotope dušika in cinka v zobni sklenini in kolagenu ter izotope ogljika, da bi ugotovili, ali je bilo meso kopenskih ali morskih živali njihov primarni vir beljakovin.

»Naša analiza je pokazala, da so te skupine lovcev in nabiralcev v svojo prehrano vključile veliko količino rastlinskih snovi divjih rastlin, kar je spremenilo naše razumevanje prehrane pred-kmetovalskih populacij,« je dejal Zineb Moubtahij, glavni avtor študije.

Poleg tega so raziskovalci odkrili, da so imeli Iberomavri pogosto luknje v zobeh, to so razkrili posmrtni ostanki, najdeni v jamah Taforalt. To nakazuje, da so uživali veliko škrobnatih rastlin, kot so pesa, koruza, rž in kasava.

Poudarjajo, da je bila to prva ugotovitev izotopskih tehnik, ki je razkrila »pomembno rastlinsko komponento v paleolitski prehrani«.