Oglasil se je oče pokojne 20-letnice: Moje Katje ni več

FOTO: Marko Feist, Slovenske novice

V Ljubljani so se danes tretjo sredo zapored zbrali nasprotniki vladnih ukrepov. Med njimi tudi oče pokojne 20-letnice, ki je danes zjutraj umrla v UKC Ljubljana zaradi hujših zapletov po cepljenju s cepivom janssen.»Želela si je kupiti svobodo. 16. septembra se je šla cepit z janssnom, da ne bo omejena z neumnostmi. Danes je ni več. Stara je bila 20 let. Ko prideš na cepilno mesto, te nihče ne opozori na možne zaplete. Samo številke so. Govori se o odstotkih. Mojani bila odstotek. Bila je Katja. Moja Katja,« je dejal njen oče. Protestniki so na to vzklikali: »Morilci!«.Napovedani protestni shod poteka na ograjenem Trgu republike. »Oblast izvaja državni udar. Drugega izhoda več nimamo, kot da blokiramo Slovenijo in jo tako zaščitimo. Samo tako lahko še zaščitimo nas in naše otroke,« je v videu na profilu stranke Resni.ca na facebooku poudaril, sicer kranjski mestni svetnik in nekdanji kandidat za župana Kranja.Dopoldne so iz UKC Ljubljana sporočili, da je 20-letnica izgubila boj za življenje. Vodja službe za urgentno nevrologijo v UKC Ljubljanaje dejal, da je umrl zaradi možganske krvavitve in strdkov v možganih. Ali je smrt nastopila zaradi zapletov po cepljenju, bo pokazala še preiskava, a za zdaj kaže, da je sum utemeljen. Rigler je sicer še rekel: »Dobrobiti cepljenja so neprimerno večje kot potencialna tveganja. Žal je to težko reči za individualni primer, če se zgodi kaj tako tragičnega kot pri tej punci, ampak dejstva pa, o tem sem globoko prepričan, so taka.«Objavljamo nekaj utrinkov z dogodka na Trgu republike: