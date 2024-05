Urška Klakočar Zupančič s temi besedami šokirala, prvi odzivi že tu

Parlament kot politični organ ne more odločati o strokovnem vprašanju, zato je za ugotavljanje nezdružljivosti funkcij v primeru ustavnega sodnika Klemna Jakliča kot strokovni organ pristojna KPK, meni predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Želi pa si, da bo organ, ki bo odločal o zadevi, imel dovolj poguma, je dejala za STA.

Kot je še dodala, pa zakon o ustavnem sodišču očitno ni predpostavil takšnih primerov, ker »je bilo mišljeno, da ustavni sodniki ne bodo počeli takih stvari«.

Ustavni sodniki morajo biti ljudje z visoko stopnjo integritete in se morajo zavedati svojih omejitev. Zato v ustavni zakon pač ni bilo napisanih stvari, ki bi morale biti popolnoma jasne vsakemu kandidatu za ustavnega sodnika. Skrbi me stanje pravne države, če ustavnim sodnikom morda ni jasno, da sicer dovoljenih dejavnosti ne morejo opravljati kot samostojni podjetnik.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sicer konec aprila uvedla predhodni preizkus v primeru Jakliča, ki je bil v času opravljanja funkcije ustavnega sodnika pet let tudi popoldanski samostojni podjetnik, čeprav je ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost. KPK je po ugotovitvi, da ni pristojna za presojo v tem primeru, prijavo odstopila DZ, od koder pa so jim prijavo vrnili. Predsednica mandatno-volilne komisije DZ Janja Sluga je v ponedeljkovem dopisu KPK navedla, da nezdružljivost funkcij ustavnih sodnikov ureja zakon o ustavnem sodišču ter da je skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, s katerim je bila v pravni red vpeljana ureditev nezdružljivosti, KPK tisti organ, ki izvršuje pristojnosti in opravlja naloge, določene v tem zakonu in tudi drugih zakonih.

Obenem je predsednica DZ še opozorila, da je KPK prijavo DZ odstopil z dopisom, in ne s sklepom. V nadaljevanju bi se tako sicer lahko zgodilo, da bi KPK parlamentarcem zadevo odstopila s sklepom, a ob tem lahko po besedah predsednice DZ nastane kompetenčni spor, v katerem bo moral nekdo odločati, kdo je pristojen za odločanje v zadevi Jaklič. »Predstavljam si, da bo to ustavno sodišče,« ugotavlja prva med poslanci.

Bo organ pristojen za zadevo Jaklič imel dovolj poguma?

KPK je sicer medtem danes sporočila, da bo za mnenje zaprosila še pripravljavca zakonodaje - pravosodno ministrstvo.

Katerikoli že organ pa bo na koncu pristojen za presojo v omenjeni zadevi, pa Klakočar Zupančič upa, da bo ta imel dovolj poguma: »Kar ugotavljam v zadevi Jaklič, je, da ni poguma, da se jasno pove.« Osebno pa meni, da je opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik popolnoma nezdružljivo z opravljanjem funkcije ustavnega sodnika. Sklicevanje na nejasnost postopanja v zakonu pa je po njeni oceni sprenevedanje.

Odziv predsednika Komisije na izjavo Klakočar Zupančičeve

Komisija za preprečevanje korupcije je ob tem že posredujovala odziv predsednika Komisije dr. Roberta Šumija na izjavo predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi je dejal: »Komisiji vsekakor ne manjka poguma pri obravnavi posameznih zadev; ne glede na to, kdo so obravnavane osebe, svoje delo opravimo profesionalno. Tudi v konkretnem primeru ustavnega sodnika že vodimo postopka s področij naših pristojnosti, ki so nedvoumne, torej omejitev poslovanja in premoženjskega stanja. Če pa bo pripravljavec zakonodaje, Ministrstvo za pravosodje, podalo neobvezujoče stališče, da je za presojo nezdružljivosti ustavnih sodnikov pristojna Komisija, bomo to mnenje upoštevali in v skladu s tem spremenili prakso, ki je na Komisiji veljala od leta 2011 in ki doslej ni bila problematizirana. Kot smo sporočili že prejšnji teden, pa vsebinska ali postopkovna zakonska nedorečenost tudi po našem mnenju še ne pomeni, da je legalno hkrati tudi legitimno, kar se kaže tudi v konkretnem primeru.«