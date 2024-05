Je kriv kult? Umoril učitelja, nato še sebi prerezal vrat

Sprevrženi morilec Andrey Emelyannikov je svojemu učitelju prerezal vrat – nato pa objavil strašljivo fotografijo, tik preden si je vzel življenje. Na njej je upodobljen on sam s krožno žago, s katero je prerezal grlo samemu sebi.

Podkast Lazy Masquerade opisuje, kako je bil Emelyannikov vpisan v moskovsko poklicno šolo, namenjeno poučevanju praktičnih veščin, kot je obdelava lesa.

Bil naj bi »tih in vase zaprt mladenič, ki so ga poslali v internat zaradi obupno slabe prisotnosti v prejšnji šoli«. Težava je bila, da naj bi Andreya veliko bolj zanimalo igranje videoiger kot učenje.

18-letnik je »skoraj vse ure, ko je bil buden, preživel pred zaslonom svojega računalnika in se komaj kdaj pojavil na predavanjih«, pravijo v podkastu. Zato so se starši in pedagogi odločili, da potrebuje tršo roko, ki naj bi jo dobil na poklicni šoli.

Veliko je klepetal preko spleta

Emelyannikov je imel v šoli bolj malo prijateljev, vendar je veliko časa preživel med klepetom z drugimi igričarji preko spleta. Povedal jim je, da se identificira z Walterjem Sullivanom, glavnim antagonistom iz grozljive igre Silent Hill.

Walter Sullivan je bil serijski morilec, ki je zagrešil najmanj 19 umorov in v meso žrtev vrezal kodirana sporočila. V igri je na koncu umrl zaradi prerezanega vratu.

Proti koncu leta 2017 naj bi Andrey svojim prijateljem na spletu večkrat potožil o svojem učitelju Sergeju Danilovu, ker sta se tisti semester zapletla v številne spore.

V podkastu pojasnjujejo: »Nekdanji vojaški častnik in oče treh otrok, gospod Danilov, ni toleriral slabega vedenja, klepetanja ali zamujanja« in menijo, da je bila Andreyeva apatija med poukom kriva za veliko trenj. »Eden od njunih sporov se je tako razgrel, da se je Danilov pripravljal, da bi Andreja izključil iz svojega predmeta.«

Na spletu je Emelyannikov začel groziti, da bo učitelja ubil in začel dodajati skrivnostno število #11117 na konec sporočil, ki jih je pošiljal svojim soigralcem. Pomen števila je postal jasen šele 1. novembra 2017.

Usodni prvi november

Učenec je z velikim nožem v rokah tiho stopil v učilnico, kjer se je 44-letni učitelj pripravljal na naslednjo lekcijo. Zgrabil je gospoda Danilova od zadaj in mu zarinil rezilo v grlo. Ker učitelj ni mogel poklicati na pomoč, se je v mlaki krvi zgrudil na tla.

Emelyannikov je nato poziral za številne grozljive selfije, medtem ko je stal nad telesom. Na zadnji sliki je mogoče videti, kako v roki drži krožno žago z ostrim rezilom. Nekaj trenutkov pozneje si je z električnim orodjem prerezal vrat.

V šoli so tako našli dve trupli, saj je Emelyannikov ležal na svojem umorjenem učitelju v ogromni mlaki krvi.

Moskovska policija je za umor obtožila spletni kult »Sinji kit«, katerega člani izvajajo ekstremne izzive, ki se pogosto končajo s samomorom.