Thomas zmagovalec pete etape dirke po Italiji, Pogačar pa: »Danes je bil kar zanimiv dan«

Francoz Benjamin Thomas (Cofidis) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Italiji od Genove do Lucce. Etapo v dolžini 178 km je odločil ciljni sprint štirih ubežnikov, v katerem je imel francoski kolesar največ moči. V skupnem vodstvu je ostal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je etapo sklenil v glavnini. V današnji etapi je vozil varno v glavnini, kjer je tudi končal, natančneje na 29. mestu.

»Danes je bil kar zanimiv dan«

Po petih etapah ima Pogačar v skupnem seštevku še naprej 46 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) iz Velike Britanije in 47 pred Kolumbijcem Danielom Felipejem Martinezom (Bora - hansgrohe).

»Danes je bil kar zanimiv dan. Zadnja ura je bila zelo hitra, bilo je neverjetno. Hitrost, ki smo jo držali v zadnjih 50 km, je bila zelo visoka. Prihod v Lucco je bil zelo napet in nor. Ubežniki so ostali spredaj, sprinterji so jih lovili, a jih na njihovo žalost niso ujeli, vseeno pa so vozili s polnim plinom. Na jutrišnji etapi bomo morali biti previdni, da ne izgubimo časa in ostanemo varni,« je po etapi za organizatorje povedal Pogačar.