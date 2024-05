Slovenska babica opisala, kako jo je vnukinja grdo ponižala: »Ali veš, da ta malenkost ne more ničesar kupiti, fuj«

Babica iz srbskega Šida, po rodu iz Slovenije, je za Espreso, odkrito opisala neprijetno izkušnjo z vnukinjo. »Ne morem molčati,« pravi, potem ko se je njena vnukinja nehvaležno odzvala na darilo, vredno 400 evrov. »Ni trohice skromnosti ali hvaležnosti,« poudarja babica, ki je ta denar zbrala z veliko težavo.

Za darilo zbrala več kot celo pokojnino

Slovenka (77) pove, da je doživela največje ponižanje v življenju. Minuli konec tedna jo je vnukinja užalila na način, kakršnega ni pričakovala.

»Imela je 16. rojstni dan, zato sta me hčerka in zet povabila na kosilo. Darilo sem že imela pripravljeno, pol leta sem varčevala, se marsičemu odrekala in na koncu zbrala več kot celo pokojnino, 400 evrov. Pričakovala sem, da bo skakala od veselja in me malo objela«.

»Ko je moja vnukinja odprla kuverto, v kateri sta bila tako voščilnica kot kratko pismo, ki sem ji ga napisala, je samo mrzlično preštevala denar, nezadovoljno smrkala z nosom in na koncu rekla: "Kaj je to, ali veš, da ta malenkost ne more ničesar kupiti, fuj,« pove v zadregi.

»Hčeri in zetu sem takrat rekla, naj mi nikoli več ne potožita, da njene potrebe rastejo, saj je očitno navajena metati stran denar. Vidim, da je ne učijo skromnosti,«je jezno dejala.

»Ne pravim, da se mora vsemu odreči, tako kot sem se sama na podeželju od malega in se še danes. Ko sem bila otrok, nas je bilo sedem, nikoli nisem imela novih čevljev, nosila sem tiste, ki jih je moja sestra prerasla. Eno leto sem nosila tudi moške, nikoli ne bom pozabila,« je še dodala.