Slovenci pakirajo kovčke, letala zasedena do zadnjega sedeža

Veliko zanimanje za organizirana potovanja

Zanimanje za odhode v tople kraje je veliko. Na fotografiji počitniški kraj Hurgada v Egiptu. FOTO: Getty Images



Potovanje v agencijskih mehurčkih

Pred nami je teden, ko bo zaradi prvomajskih šolskih počitnic priložnost za krajši oddih ali daljše potovanje. To je tudi obdobje, ko je za turistične agencije eden od obetavnejših terminov za zaslužek. Še nedavno je bila država zaprta, zato je bilo tudi po besedah turističnih delavcev manj povpraševanja po aranžmajih, a zdi se, da bo nekaj tisoč Slovencev vseeno izkoristilo proste spomladanske dni v oddaljenih krajih.Prek turistične agencije Palma bo v času prvega maja potovalo okoli 1.500 gostov. Kot nam je pojasnila, je povpraševanje po destinacijah, ki jih ponujajo precejšne, saj so letalo za Hurgado napolnili v enem tednu, gostom pa so ponudili še dodatno letalo z odhodom 24. aprila, ki je tudi že skoraj razprodano. Prav tako so zelo hitro razprodali počitnice na Tenerifu in Madeiri, zato so gostom ponudili še dva dodatna odhoda. Počitnic željni Slovenci, ki s upoštevanjem ukrepov nimajo težav v tujini, se zanimajo tudi za organizirano potovanje na Majorko in vse kaže, da bodo zapolnili dve letali z odhodom 23. in 27. aprila.Tudi v Kompasu so veseli, da se letošnji prvomajski aranžmaji polnijo z gosti, a še zdaleč ni toliko povpraševanja, kot ga je bilo v preteklih letih. Vseeno bodo do konca aprila napolnili še četrto letošnje posebno letalo na Tenerife. »Praktično so zasedena vsa mesta na dveh prvomajskih čarterjih na Tenerife. Prav tako polnimo zadnja prosta mesta na posebnem letalu za potovanje na Madeiro. Tudi za Hurgado polnimo že drugo letalo,« nam je pojasniliz Kompasa, kjer ne skrivajo navdušenja nad zanimanjem Slovencev za potovanja tudi v tednih po prvomajskih počitnicah. »V maju letimo v Ras Al Khaimah, Združene arabske emirate, konec maja, ko je na grških otokih že poletje, pa na Kreto in Rodos. Zanimanje za vse trenutno razpisane aranžmaje s posebnimi letali je zares izjemno. Sicer pa beležimo tudi veliko povpraševanja po daljnih destinacijah, kot so Maldivi, Mavricij … Aranžmaji s posebnimi letali so praktično prodani, sem in tja se najde še kakšno prosto mesto,« pojasnjujejo pri Kompasu.Tako v Palmi kot v Kompasu ponujajo možnost za nakup vozovnice s čarterskim letom, torej brez aranžmaja. Če se boste odločili le za letalski prevoz do Majorke, vas bo to stalo okrog 300 evrov, sicer pa se cene aranžmaja za štiri dni v trizvezdičnem hotelu gibajo od 400 evrov dalje.Turistični delavci so se razveselili dejstva, da si je okoli tri tisoč Slovencev tudi v teh kriznih časih privoščilo oddih zunaj meja Slovenije, a drži tudi, da so v Sloveniji turistične nastanitve še zaprte. Zagotavljajo, da so varnost, zdravje in dobro počutje potnikov na prvem mestu, zato potujejo premišljeno. Kot pravi Širca, pred odhodom na destinacijo skrbno preverijo trenutno epidemiološko stanje in o pogojih vstopa obvestijo potnike, za katere imajo tudi dogovorjeno znižano ceno za PCR-test.Bodo gostje na lokaciji dopusta v mehurčku in ne bodo smeli zapuščati mesta, kjer bodo prebivali? Kraševčeva iz Palme pravi, da je potovalni mehurček mišljen predvsem, kar se tiče samega poleta in vrnitve. »Vsi potniki, ki potujejo, so namreč testirani, gredo direktno na izbrano destinacijo, torej brez presedanj ali poletov iz drugih držav. Enako velja za vrnitev, kjer se potniki, če niso covida preboleli ali še niso bili cepljeni, testirajo na letališču Brnik. To pomeni minimalno možnost prenosa morebitne okužbe. Seveda pa obstajajo tudi varne zelene destinacije, kot je Majorka ali Madeira, kjer potniki ne potrebujejo testiranja, ko se vračajo,« pojasnjuje Kraševčeva.Na destinacijah bodo potniki lahko doživeli normalen dopust, zagotavljata sogovornika in se bodo lahko povsem običajno gibali, zapuščali hotel, mesto, imeli turistične oglede, a brez upoštevanja varnostnih protokolov, ki veljajo v posamezni državi, ne bo šlo – nošenje mask, razkuževanje, omejeno število gostov v hotelu in prevozu.