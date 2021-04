To morate vedeti, če boste šli na Hrvaško med prvomajskimi počitnicami

V primeru, da ste pred odhodom pozitivni na hitrem testu ali PCR, je v turističnih agencijah mogoče urediti splošen riziko odpovedi in s tem dobite v celoti povrnjen vplačan denar.



Terase gostinskih lokalov so odprte, a večernih zabav ne bo

Na Hrvaško se lahko odpravite tudi brez vseh dokazil. Na meji vam bo odrejena 10-dnevna karantena, na poti pa lahko opravite hitri test. V primeru negativnega izvida se karantena prekine.

Hrvaška se trudi, da bi letos kolikor toliko uspešno zvozili sezono, zato se želijo pokazati kot resna, odgovorna in varna turistična destinacija. Hrvaško ministrstvo za turizem je te dni začelo akcijo z naslovom Hrvaški otoki – območja brez covida 19. V okviru akcije bodo na spletni strani www.safestayincroatia.hr turistom kmalu na voljo podatki o epidemioloških razmerah na otokih, kjer je širjenje okužb veliko manjše kot na kopnem.

Kakšne so trenutni ukrepi na Hrvaškem in v Sloveniji: vstop v državo in vrnitev domov

negativni izvid PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike;

potrdilo o pozitivnem izvidu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela covid 19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;

dokazilo o cepljenju proti covidu 19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva covid 19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca ali cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson in Johnson COVID-19 Vaccine Janssen najmanj 21 dni.

Dodatne informacije, ki so povezane s prehodom meje

Ambulante, ki omogočajo PCR-testiranje na Hrvaškem:



Načrtovanje prehoda meje s sosednjimi državami; izberete odhodno državo in državo prihoda:



Pogoji in omejitve za vstop v Republiko Slovenijo iz Hrvaške so objavljeni na spletni strani:



Obvezna izpolnitev spletnega obrazca ENTER CROATIA:



Informacije o širjenju korona virusa na Hrvaškem:



Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške:



Uradna spletna stran Stay safe in Croatia: Ambulante, ki omogočajo PCR-testiranje na Hrvaškem: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763 Načrtovanje prehoda meje s sosednjimi državami; izberete odhodno državo in državo prihoda: https://reopen.europa.eu/en/ Pogoji in omejitve za vstop v Republiko Slovenijo iz Hrvaške so objavljeni na spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja Obvezna izpolnitev spletnega obrazca ENTER CROATIA: entercroatia.mup.hr Informacije o širjenju korona virusa na Hrvaškem: www.koronavirus.hr Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211 Uradna spletna stran Stay safe in Croatia: https://www.safestayincroatia.hr/

Medtem ko v Sloveniji turistične nastanitve še niso odprte (z izjemo poslovnih razlogov), njihovo odpiranje pa je predvideno šele v rumeni fazi, kar še ne bo v kratkem, pa se pri naših sosedih na Hrvaškem že pripravljajo na turistično sezono, kakršni še nismo bili priče. Preverili smo, kam se lahko odpravite na Hrvaško na krajši oddih za 1. maj, kakšni so pogoji za vstop v Hrvaško in ali dopustnike ob vrnitvi čaka karantena.Turistične agencije ponujajo kar pestro izbiro nastanitev vzdolž hrvaške obale, a teh je po besedahiz turistične agencije Kompas bistveno manj, kot je je bilo v preteklih letih pred epidemijo. Te dni se odpirajo mobilne hišice v kampih, kampi, hoteli in tudi apartmaji predvsem v Istri, Kvarnerju in nekaj malega v Dalmaciji.»Določeni hoteli so že odprti, predvsem tisti, kjer so sami poskrbeli za higieno, čistočo in vse, kar je povezano s trenutnimi ukrepi. Enako velja za apartmaje,« pravi Širca in dodaja, da je med strankami povpraševanja občutno manj kot pretekla leta, kar je morda posledica tudi tega, da smo imeli v Sloveniji še nedavno zaprtje države. Povpraševanje po počitnicah na Hrvaškem se sicer ta teden že pozna v klicnih centrih.Nekaj več navala zaznavajo tudi v turistični agenciji Relax turizem, kjer so poslovalnice odprli pred enim tednom po petih mesecih premora. Kot pravi, je zanimanje za prvomajske počitnice na Hrvaškem vsak dan večje, največ rezervacij pa pričakujejo ravno v tem tednu tik pred prazniki.Hiter pogled po spletnih straneh pokaže, da hotelirji ne ponujajo večjih znižanj za turistične aranžmaje, kar nam potrdi tudi Širca. Pravi, da so cene za prvomajske počitnice primerljive cenam pred epidemijo, prav tako pa ni videti, da bi bile nižje niti med poletno sezono.Čeprav priprava na potovanje zahteva nekaj več birokracije, na Hrvaškem pa se je treba držati nekaj ukrepov z nošnjo mask, pa Širca zagotavlja, da bo užitek na počitnicah zagotovljen in da bodo to »normalne počitnice«, nenazadnje tudi zato, ker so odprte terase gostinskih lokalov. Otroških klubov, plesnih delavnic in večernih zabav, kot smo jih bili vajeni, sicer ne bo, a bodo imeli nekateri hoteli organizirano nadzirano športno rekreacijo zunaj hotelov, kot sta joga in nordijska hoja, prav tako bodo turisti lahko uživali v notranjih bazenih in v pestri ponudbi hrane in pijače, pravi Širca.Ne glede na to, iz katere statistične regije ste oziroma kako je ta trenutno obarvana, boste lahko nemoteno prišli do mejnega prehoda, če boste imeli pri sebi dokazilo, da ste v tranzitu ali potrdilo o namestitvi na Hrvaškem. Prav tako je prehajanje regij brez globe mogoče, če imate pri sebi PCR-test, ki ni starejši od 48 ur, potrdilo o pozitivnem testu, ki je starejši od 21 dni, a ni starejši od šestih mesecev ali dokazilo o cepljenju. Skratka enaki pogoji kot pri prečkanju državne meje.Po vrnitvi domov, če niste bili cepljeni ali niste preboleli covida, vam v Sloveniji ni treba v 10-dnevno karanteno, če opravite PCR-test na Hrvaškem. Skoraj v vsakem mestu imajo točke, kjer se lahko testirate, prav tako pa imajo nekateri hoteli celo organizirano testiranje znotraj hotelov.Pred vstopom na Hrvaško je obvezno izpolniti spletni obrazec Enter Croatia hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.• Če vstopate v Hrvaško iz države, ki ni na zelenem seznamu, je treba pri vstopu predložiti negativni PCR-test ali test RAT (antigen), ki ni starejši od 48 ur, ali izvesti testiranje takoj ob prihodu in obvezno samoizolacijo do negativnega izvida testa. Cena hitrega testa je okoli 20 evrov, se pa cene gibajo od 15 pa tudi do 35 evrov, zato se pred testiranjem pozanimajte o ceni.• Če se potnik testira s hitrim antigenskim testom in v Hrvaški biva več kot 10 dni, se mora ponovno testirati do desetega dneva od dneva opravljenega hitrega testa.• Otrokom, mlajšim od sedem let v spremstvu staršev, test ni potreben, če imajo starši s sabo negativni test PRC ali RAT (antigenski).•Osebam, ki so prebolele covid 19 v zadnjih šestih mesecih ni treba izvesti PCR ali hitrih testov ter samoizolacije. Potrebno je dokazilo o prebolelosti: pozitiven PCR-test ali hitri test ali pozitiven izvid v testu nevtralizacije (NT) ali potrdilo, da so preboleli covid 19 od zdravnika, pri čemer mora biti veljavnost potrdila starejša od enajst dni od izdaje pozitivnega testa.• Osebam, ki imajo potrdilo o cepljenju proti covidu 19, nista potrebna dokazilo o negativnem testu in samoizolacija (v potrdilu mora biti navedeno, da je od prejema druge doze cepiva minilo najmanj 14 dni, za cepivo Moderne velja 14 dni od prve doze).Pri Kompasu svetujejo tudi, da pred potovanjem na Hrvaško obvezno preverite njihove pogoje za vstop in ukrepe na mejah