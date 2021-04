Andrej Šter: To je blef

Pred potovanjem se dobro informirajte



Veliko upanja polaga v covidno potrdilo

Vodja konzularne službe na MZZje v pogovoru za STA pred prihajajočimi prazniki opozoril, da je varno potovati takrat, ko poznamo razmere, v katere bomo pripotovali. Čeprav ljudje iščejo predvsem razmere in okoliščine, ki so veljale pred pandemijo, Šter svari pred lažnim oglaševanjem destinacij, da pri njih ni covida 19.Ljudje kljub pandemiji še vedno potujejo, tako iz osebnih kot turističnih razlogov in teh bo po pričakovanju več prihodnji praznični teden.Šter ob tem opaža, da so v zadnjem času priljubljena predvsem tista potovanja, ko organizacijo prepustimo drugemu. »Jaz v tem ne vidim posebne težave, ker so tudi turistične agencije zdaj poudarjeno pozorne na to, da ponudijo soliden servis, da poskrbijo za to, da se bodo vsi vrnili s teh poti in imeli kar najboljšo izkušnjo,« je povedal.Svari pa predvsem pred lažnim oglaševanjem krajev brez novega koronavirusa. »To je blef. Ta trenutek nihče ne more reči, da pri njih ni koronavirusa, in tisti, ki so na tak način oglaševali svoje turistične in druge kapacitete, so zelo slabo končali ter spravili tudi precej ljudi v težave in nesrečo,« je posvaril.Glede potovanj v teh negotovih časih svetuje potnikom, da se opremijo s potrpežljivostjo in z malce iznajdljivosti. Odsvetuje potovanja na silo, saj se takrat rada prikrade kakšna okoliščina, ki potovanje ali vrnitev le zagreni.Predvsem se je treba pred potovanjem dobro informirati o samih pogojih pri prehajanju meja. Opozoril je, da pogoji za prehajanje meja niso najbolj logični in se med državami niti ne dopolnjujejo, tudi realne izkušnje pri prečkanju meje se lahko zelo razlikujejo od potnika do potnika in so predvsem odvisne od obmejnih uradnikov.Šter je spomnil, da konzularna služba redno posodablja tudi spletno stran z informacijami za potnike , kjer so objavljene aktualne informacije glede pogojev pri prehajanju meja za vse države na svetu. Gre predvsem za informacije, ki jih objavijo države same ter so na voljo tudi na drugih javnih dostopnih spletnih straneh in informacijskih točkah.»Gre za realne informacije. Nimamo ambicij, da bi bili dodaten oglasni pano za turistične agencije, niti nimamo naloge, da bi sejali črnogledost,« je pojasnil Šter.Dodatno svetuje, da se potniki dobro pozanimajo tudi o razmerah na cilju, in pri tem opozarja, da v nekaterih med Slovenci bolj priljubljenih delih Hrvaške, med njimi v Istri, veljajo strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. »Moramo računati, da tam, kjer smo bili ves čas navajeni, da nam postrežejo neverjetno travarico, kavo in nam ponudijo dober ribji obrok, naletimo na zaprta vrata,« je ponazoril.Vodja konzularne službe veliko upanja medtem polaga v napovedano evropsko covidno potrdilo, ki naj bi poleti olajšalo potovanja po Evropi in rešilo zmešnjavo, ko zdaj vsaka država uvaja svoje pogoje. »To je poskus, kako obnoviti veliko pravico, ki smo jo tako vzeli za svojo,« je povedal o t. i. digitalnem zelenem potrdilu.Spomnil je, kako grozno je bilo za marsikoga, ko je moral po letih svobodnega potovanja po Evropi kar naenkrat na mejah znova kazati svoje dokumente. »Opazili smo, da je to nekaj tako grozljivega, kot da bi morali v denarnico nazaj vnašati svojo lastno valuto in jo v sosednji državi zamenjati za drugo in spet v tretji za tretjo. To je velika prednost, ki nam jo je ponudila Evropska unija,« je o prostem pretoku ljudi in dobrin po EU povedal Šter.Prepričan je, da bi lahko covidno potrdilo pomenilo veliko sprostitev krča, v katerem smo.