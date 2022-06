Simič držal besedo in poslal odstopno izjavo

Vlada Janeza Janše je Ivana Simiča na čelo Fursa kot vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovala z lanskim junijem, potem ko je s tega položaja razrešila Simona Starčka. Simič je sprva napovedal, da namerava na čelu Fursa ostati pol leta, a si je premislil. Polni petletni mandat je nastopil 18. novembra lani.

Simič končal pravno fakulteto v Ljubljani in magistrski študij davčnega prava na pravni fakulteti v Mariboru. Je davčni svetovalec, predavatelj, avtor in soavtor knjig in priročnikov o davkih, nekdanji direktor slovenske davčne uprave, ki jo je že vodil med letoma 2006 in 2008, in srbske davčne uprave.