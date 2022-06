Na dan potrjevanja nove vlade Franci Matoz odstopil

Franci Matoz je odstopil s funkcije neizvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora v Družbi za upravljanje terjatev bank.

Ob tem je povedal: »Vodenje DUTB mi je bilo v izziv in zadovoljstvo. Verjamem, da smo v zadnjem letu naredili veliko dobrega za državo Slovenijo. Svojemu nasledniku želim kakovostno delo in uspešen zaključek življenjske dobe družbe«.

Preberite še:

Matoza je vlada Janeza Janše za neizvršnega direktorja DUTB imenovala konec julija lani, nato so ga neizvršni direktorji izvozili za predsednika upravnega odbora. Vlada je takrat po odpoklicu Franca Doverja in Marka Tišme za neizvršnega direktorja imenovala še Gregorja Planteua, medtem ko še dve ti mesti zasedata Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša.

Na Matozovo imenovanje so letele številne pripombe, saj je dolgoletni odvetnik premiera Janeza Janše in stranke SDS. Na pripombo, da je v zadnjem letu in pol veliko kadrov, ki so bili imenovani na položaje v državnih družbah, prišlo neposredno iz kroga stranke SDS, je decembra lani za Delo odvrnil, da lastnik pač izbere kader z ene ali druge politične strani ali pa nekoga neopredeljenega. »Pomembno je, da je strokoven in kompetenten,« je dodal.