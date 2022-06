Robert Golob stopil pred poslance in takoj na začetku: Žal vas ...

Slovenija bo danes dobila novo vlado, ki jo bo vodil Robert Golob, se pričakuje. Še pred izrekanjem (ne)podpore v parlamentu (seja se je začela ob 13. uri, zanjo pa je rezerviranih dobrih sedem ur, kar pomeni, da bo glasovanje pozno popoldne), je stopil pred poslance in javnost ter predstavil svojo ekipo. »Žal vas ne morem več naslavljati s kolegicami in kolegi, vseeno pa mi je bila ta izkušnja dragocena,« je dejal Golob, ki je pred kakšnim tednom dobil mandat za sestavo vlade. Povedal je, da so sledili konceptu raznolikosti, vlada, ki je pred njimi, pa da je vlada dveh svetov: polovico sestavljajo izkušeni politiki, polovico pa strokovnjaki. Zakaj izkušeni politiki? Ne želijo, da bo vlada novincev potrebovala sto dni miru, ker vedo, da jih ne bodo dobili. Zakaj ne? Ker si tega miru ne moremo vzeti zaradi zaostrenih razmer. Vlada ne bo uravnotežena samo po tem, ampak tudi po spolu, je še izpostavil. »Verjamem, da je to tudi eden od razlogov, zakaj bo ena od najbolj uspešnih do zdaj,« je dejal.

Predstavil je ekipo, nastop pa končal z besedami: »Da se zahvalim vsem vam, ker ste bili tako plodni, delovni, učinkoviti, za podporo kandidatom. Jaz sem zadovoljen, da imamo tako dobro ekipo, predvsem pa se veselim bodočih tednov, mesecev, let in mandatov, za katere vem, da bo ta ekipa tudi dosegla rezultate.«

