Segrelo se bo celo do 29 stopinj, popoldne pa prihajajo črni oblaki

Prvi dan vikenda se je začel z veliko sonca. Živo srebro bo ponekod pokazalo celo 29 stopinj Celzija. A popoldne ne bo za vse lepo. Za severno polovico je namreč med 12. in 19. uro izdano rumeno opozorilo za nevihte. Agencija RS za okolje (Arso) ob opozorilu navaja: »Lokalno mogoči močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki.«



Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, predvsem na Primorskem bo nastalo nekaj ploh in neviht. Tudi v nedeljo bo vreme nestanovitno s plohami in z nevihtami. Zjutraj bomo izmerili od 12 do 17 stopinj, čez dan pa od 20 do 25.

Mogoča so razlivanja, tudi rek

Hidrologi opozarjajo, da sta ob plohah in nevihtah v naslednjih dneh mogoča hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek: »Možnost tega pojava bo danes predvsem v severni Sloveniji, v nedeljo pa se bo verjetnost še povečala, in sicer tudi drugod po državi.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: