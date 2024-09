Rupar nad družino Avsenik, potem ko je videl, kaj sta počela Tina Gaber in Robert Golob

Poročali smo že, da je v petek in soboto v puljski areni nastopil italijanski megazvezdnik Andrea Bocelli in navdušila tudi Monika Avsenik, ki je zapela z njim. Je pa ob tem njen spremljevalec Anže Langus Petrovič pokazal, kaj se je dogajalo v zaodrju, kjer sta se s slavnim pevcem in slovensko pevko družila premier Robert Golob in njegova spremljevalka Tina Gaber.

Rupar s pozivom družini Avsenik

Vse to je seveda ovekovečil na družabnem omrežju, kar je dodobra razkurila prvega moža stranke Glas Upokojencev. Pavel Rupar se je tako na družabnem omrežju oglasil z težkimi besedami: »Družina Avsenik!! Ime starega očeta Slavkota, očeta Gregorja in celotne družine ne pokvarite z ljudmi, ki jih večina vaših oboževalcev ne mara zaradi njihovega koristoljubja, lakomnosti in uničevanja vsega, kar je slovenski ponos in kultura!!«