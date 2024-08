Monika Avsenik: Z Andreo Bocellijem bom zapela dva dueta (Suzy)

Ne pravijo zaman, naj pazimo, kaj si želimo, saj se nam lahko uresniči. »Sem velika realistka in ne bi si upala niti pomisliti, da bom nekoč pela s svetovnim zvezdnikom, a me je eden največjih povabil k sebi na oder,« o sanjski priložnosti kariere, ko bo ta konec tedna nastopila v puljski areni s slovitim Andreo Bocellijem, pove Monika, ki ji to poletje komaj uspeva slediti vsem lepim dogodkom.