Znani Slovenec razkril, kaj sta v soboto počela Tina Gaber in Robert Golob (FOTO)

V petek in soboto je v puljski areni nastopil italijanski megazvezdnik Andrea Bocelli. Tenorist je s svojim nastopom prevzel obiskovalce, navdušila pa je tudi Monika Avsenik, ki je zapela z njim.

27-letnica je bila nad priložnostjo, ki se ji je ponudila, navdušena in po koncertih so se na njena družabna omrežja vsule številne čestitke. Besed občudovanja je bil deležen tudi njen partner Anže Langus Petrovič, ki je zdaj na instagramu razkril, kaj se je dogajalo na sobotnem koncertu.

Dagi je zapisal, da mu je pred sobotnim koncertom pisala Tina Gaber in mu povedala, da si bo tudi sama ogledala koncert. Dagi se je dogovoril za srečanje z njo in ko sta se v areni sestala, je ugotovil, da je z njim prišel tudi sam predsednik vlade Robert Golob. Bil je navdušen in o tem obvestil Veronico, Bocellijevo ženo, ki je Goloba in Gabrovo med prvim in drugim delom koncerta povabila v zaodrje in pevčevo garderobo, kjer sta se srečala s pevcem.