Robert Waltl: »Čakamo le še na tisti del, da bo kdo uresničil grožnje in nas fizično napadel s ciljem ubijanja«

Poslanka Levice Tatjana Greif je protestno izstopila iz parlamentarne skupine prijateljstva z Izraelom, so sporočili iz stranke. V pojasnilu je zapisala, da izstopa zaradi krvave morije v Gazi.

Tatjana Greif. FOTO: Vogel Voranc

»Kot posameznica in kot nosilka politične funkcije se počutim popolnoma nemočno, obupano in jezno ob masakru v Gazi pred očmi vsega sveta, ki ne stori ničesar,« je v izjavi zapisala poslanka in poudarila, da iz skupine izstopa iz protesta proti moriji v Gazi, ki jo je označila za gnusno genocidno dejanje.

Obsodba vabila izraelskega veleposlaništva poslancem na predvajanje neobdelanih posnetkov Hamasovega napada

Še pred tem so pri Levici danes tudi obsodili vabilo izraelskega veleposlaništva izbranim poslancem na predvajanje neobdelanih posnetkov napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, ki naj bi bila na sporedu danes v Judovskem kulturnem centru v Ljubljani. Kasneje so projekcijo filma odpovedali.

Vodja poslanske skupine stranke Matej T. Vatovec je v luči vabila na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) in zunanjo ministrico Tanjo Fajon naslovil dopis s predlogom, da na zagovor pokličejo izraelskega veleposlanika in obsodijo tovrstne poskuse "propagandne kampanje" in »vmešavanja tuje države v demokratične procese v Sloveniji«.

Mini teater tarča groženj

Ob tem se je oglasil tudi direktor Judovskega kulturnega centra in direktor Mini teatra Robert Waltl. Trdi, da so bili po objavi novice, da je Mini teater veleposlaništvu države Izrael oddal dvorano za predvajanje filma, tarča groženj, tudi nasilnih, in pozivov k bojkotu.

Dvorano Mini teatra so oddali za zaprto projekcijo, namenjeno novinarjem in predstavnikom diplomatskega zbora. Predvajanje filma o Hamasovem napadu je sicer predvideno tudi v državnem zboru za poslance.

»Danes se soočam z besom, zato ker bodo v naši dvorani predvajali film o tragediji civilistov 7. oktobra,« je zapisal Waltl. Kdor to tragedijo zanika, po njegovem mnenju ne pomaga Palestincem, »samo svoj moralni kompas usmerja v divjaštvo«.

»Čakamo le še na tisti del, da bo kdo uresničil grožnje in nas fizično napadel s ciljem ubijanja,« je dodal. Poudarja, da Mini teater ni oblikoval vsebine filma, oddali so le prostor. »Ne želimo, kot nam to mnogi pripisujejo, da se naše umetniške, kulturne in skupnostne aktivnosti enačijo z izraelsko politiko, ki je trenutno takšna, da ne dovoljuje kompromisov in premislekov o nastali situaciji.«

Projekcijo so odpovedali

Kasneje je Waltl sporočil, da je »današnja zaprta projekciji filma Veleposlaništva Izraela o zločinih Hamasa, 7. oktobra 2024 v Mini teatru, zaradi tehničnih težav odpovedana.«