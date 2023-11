Sveže narisana svastika v Ljubljani: »To ni Bližnji vzhod. To je Slovenija« (FOTO)

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter Slovenska delegacija pri Mednarodni zvezi za spomin na holokavst odločno obsojamo sovražno sporočilo, ki se je danes zjutraj pojavilo na vratih Centra judovske kulture in Sinagoge v Ljubljani na Križevniški ulici. Nesprejemljivo je, da posamezniki poskušajo skruniti dostojanstvo Judov ali katerihkoli manjšinskih skupin. »Sovražni simboli niso svobodno izražanje mnenj in ne krepijo demokracije, pač pa sovražni govor izjemno škoduje človeškemu dostojanstvu. Naša doložnost je, da sovražni govor vedno odločno obsodimo in se proti njemu nenehno borimo,« je v odzivu dejala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

V isti stavbi na Križevniški ulici v Ljubljani ravno v tem tednu, med 13. in 21. novembrom 2023, poteka že 9. Festival Hiša strpnosti, z mednarodnim filmskim programom, izobraževalnimi jutri, razstavo, predavanji, promocijo knjige, pogovori, gledališkimi predstavami, pripovedmi in koncertom. Vsi omenjeni brezplačni kulturni dogodki ponujajo umetniška doživetja, spoznanja in razmislek o potrebi po graditvi strpne družbe in so dejaven ter konkreten prispevek k graditvi strpnosti v Sloveniji. Sovražno sporočilo, ki se je pojavilo na tem mestu med tradicionalnim festivalom, ne more in ne sme biti odraz naše družbe, temveč mora biti velik opomin, da je potrebno strpno, zavzeto in aktivno nadaljevati s konkretnim delovanjem za strpno družbo.

V Sloveniji si moramo venomer aktivno prizadevati za družbo brez sovražnega govora in dejanj, ki bi bila usmerjena zoper kogarkoli.