Klavski pohod v bolnišnici: več mrtvih in ranjenih

Še neimenovani moški je v bolnišnici Chengnan v kraju Zhenxiong na jugozahodu Kitajske včeraj z nožem ubil dva človeka, najmanj 21 ljudi pa je ranil, so prek platforme wechat sporočile lokalne oblasti. Območje je takoj obkolila policija in moškega aretirala.

Na posnetkih, ki jih je objavil državni novičarski portal The Paper, je videti moškega, kako usmerja nož proti drugemu moškemu, ki ima v rokah palico, ter policiste, ki so prihiteli na prizorišče. Kakor poročajo kitajski mediji, je napadalec v bolnišnico prišel iz sosednje vasi, motiv in druge podrobnosti napada pa niso znani, saj preiskava še poteka. Ranjene so oskrbeli v bolnišnici.

Strelno orožje je na Kitajskem strogo prepovedano.

Na Kitajskem je strelno orožje strogo prepovedano, a so v zadnjih letih zaznali porast števila napadov z noži. Avgusta lani sta v Yunnanu umrla dva človeka, sedem pa je bilo ranjenih, ko jih je z nožem napadel moški, ki je sicer trpel za duševnimi motnjami. Mesec pred tem je bilo šest ljudi ubitih in en ranjen v napadu z nožem v vrtcu v južni kitajski provinci Guangdong, avgusta 2022 pa so bili trije ljudje ubiti, šest pa je bilo ranjenih v podobnem napadu s hladnim orožjem v vrtcu v jugovzhodni kitajski provinci Jiangxi.