Fundaciji matere Tereze je namenila celoten honorar svojega prvega hollywoodskega filma (Suzy)

Rodila se je v predmestju Madrida, njena mama je bila frizerka, oče mehanik. Ima sestro, brata in polsestro. V najstništvu se je zaljubila v igranje, ko je videla Almodóvarjev film Zveži me. Prvo filmsko vlogo je dobila v filmu Šunka, šunka, v katerem je zaigrala ob Javierju Bardemu, ki je danes njen mož. Pogosto je igrala v filmih Pedra Almodóvarja in se začela prebijati v ameriške produkcije. Hitro so jo opazili režiserji in ji dajali vedno več vlog, igrala je ob Tomu Cruisu in Johnnyju Deppu, kljub hollywoodskim uspehom pa še vedno tudi v španskih filmih. Za precej nestabilno žensko v filmu...