Kakšna evforija: vsi okoli Raiven so jokali, kričali in se glasno veselili (VIDEO)

Slovenski pevki Raiven je v torek uspelo. S skladbo Veronika se je iz polfinala prebila v veliko finale izbora pesmi za Evrovizijo. Stavnice ji sicer napredovanja niso napovedovale, a z nastopom je več kot očitno navdušila in prepričala gledalce, da so glasovali zanjo.

Navdušenje ekipe je bilo izjemno, ko sta voditeljici izrekli, da se je v finale prebila tudi Slovenija. Ta poseben trenutek so v zeleni sobi tudi posneli in objavili na družabnih omrežjih. Ko boste videli, kako iskreno veseli so bili in kakšna evforija je zavladala, vam bo zaigralo srce.