Realov red izziv za Bayernov nered

Real Madrid je po 36. ligaški zvezdici že v sedmih nebesih, Bayern bi rad bil tam. Nocojšnji povratni polfinalni dvoboj nogometnih velikanov v ligi prvakov na stadionu Santiago Bernabeu ima zanimivo izhodišče: bi Real ob morebitnem izpadu še govoril o sezoni presežkov in ali jo bi Bayern ob napredovanju ter morebiti osvojeni lovoriki namesto za katastrofalno označil za odlično? V Münchnu ni bilo zmagovalca (2:2).

Madridčani se v tem tekmovanju počutijo odlično. Osem od skupno 14 naslovov evropskega prvaka so osvojili v 31 sezonah LP. Za nameček so se že utrdili kot nogometno moštvo št. 1 na svetu, polnijo svoj proračun – Real podobno kot Bayern velja za enega od denarno najbolj stabilnih klubov – in si lahko privoščijo, da katerega od zvezdnikov najvišjega formata prepustijo konkurenci. S svojo urejeno hierarhijo in disciplino deluje celo bolj »nemško« kot bavarski simbol, sicer šestkratni evropski prvak, trikrat v LP. Prav red morda nagiba jeziček na tehtnici na Realovo stran. Predsednik Florentino Perez in trener Carlo Ancelotti sta usklajena v vsem.

Carlo Ancelotti je svojega izzivalca Thomasa Tuchla premagal že pred dvema letoma. FOTO: Vincent West/Reuters

Bayern? Njegov ustroj je nekoliko drugačen, z manj dominantnim predsednikom in vplivnejšimi nekdanjimi voditelji. Vrsto let nezamenljivi Uli Hoeness, ki je še vedno »mogočni stric iz ozadja«, je že javno »pokazal« rdeči karton trenerju Thomasu Tuchlu. »Bolj ga zanima kupovanje starejših igralcev kot brušenje in razvoj talentov,« je trenerju v odhajanju zabrusil 72-letni Nemec.

Nemca nosilca Realove igre

Prvih 90 minut v Münchnu je jasno pokazalo, kaj zmorejo eni in kaj drugi. Realova učinkovitost je glede na napadalni vložek sijajna, Bayernova sposobnost napadanja presega Realovo, a ima manj zanesljivo obrambo. Ena od pomenljivejših podrobnosti je ta, da sta v Ancelottijevi taktični strategiji nosilca Nemca, zvezni igralec Toni Kroos in obrambni zid Antonio Rüdiger. Münchenčani ne skrivajo, da je njihov najmočnejši adut Harry Kane. Angleški zvezdnik si je zaradi odlične strelske forme (44 golov v 44 tekmah) naprtil breme, celo edini münchenski Bavarec Thomas Müller je med vrsticami dal vedeti, kako priti do Wembleyja.

Pričakovani začetni enajsterici Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo. Bayern: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane.

»Pri nogometu gre za učinkovitost. Vprašanje milimetrov je, ali smo učinkoviti v trenutkih, ko imamo priložnosti,« je razmišljal klubski simbol, nepogrešljiv mož tudi v nemškem londonskem finalu pred 11 leti.

Vinicius Junior je v Münchnu zabil dva gola. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»Možnosti so 50-odstotne. Videli bomo, kako se bo razpletlo,« je napovedal Tuchel, Ancelottijeve besede so zvenele samozavestnejše. »Vedno sem imel veliko zaupanje. Mi smo Real, imamo najboljše moštvo. A vemo, da je Bayern v prvi tekmi prevladoval. Moramo biti v najboljši formi,« je povedal nekdanji trener Bayerna, za katerega je LP prav tako najljubši »peskovnik«.

Harry Kane je prvi strelec Bayerna. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Realova slabost v izločilnih dvobojih je domači stadion. Je še brez zmage, Leipzig (1:1) in Manchester City (3:3) sta ji bila celo bliže. Zadnji, ki je premagal Real na njegovem dvorišču, je bil Chelsea v infarktnem povratnem četrtfinalnem dvoboju pred dvema letoma. Vodil ga je Tuchel, glavni sodnik pa je bil Poljak Szymon Marciniak. Tudi drevi mu je prvi mož evropske sodniške organizacije Italijan Roberto Rosetti zaupal zahtevno nalogo.