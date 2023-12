Hamas jo je držal v ujetništvu 54 dni, zdaj je dala intervju, ki je šokiral

Mia Shem, 21-letna Izraelka, ki so jo pripadniki palestinske vojaško-politične organizacije Hamas ugrabili po napadu 7. oktobra, je za izraelski kanal 13 povedala, da želi »podati pravo sliko ljudi, ki živijo v Gazi, njihovih pravih namenov in vsega, kar je doživela v ujetništvu«.

»Šla sem skozi holokavst. Vsi teroristi so tam,« je dejala Shem, tatoo umetnica iz osrednjega izraelskega mesta Shoham. Dodala je, da so jo v Gazi namestili k družini z otroki. »To je družina pod režimom Hamasa, veste. Spoznala sem, da sem bila z družino. Potem sem začela spraševati ... Zakaj sem z družino? Zakaj so otroci tukaj? Zakaj je ženska tukaj?« je rekla Shem, ki ima poleg izraelskega tudi francosko državljanstvo.

Posnela je video sporočilo

Po 54 dneh, ki jih je preživela v ujetništvu, je morala Shem pred izpustitvijo posneti video sporočilo o svojem bivanju v Gazi, poroča Daily Mail. »Ljudje so zelo dobri, bili so zelo prijazni do mene ... Hrana je bila dobra, bili so izjemno prijazni z menoj. Vse je bilo dobro,« je med drugim v tistem sporočilu dejala Izraelka. Ta posnetek se je hitro razširil po svetu, saj se je njeno pričevanje razlikovalo od pričevanj drugih zapornikov. Rekli so namreč, da so bili zlorabljeni. Zaradi tega so mnogi menili, da Shem ni iskrena, torej da so jo Hamasovci prisilili, da pove, kar je rekla.

Shem je bil med napadom Hamasa na glasbenem festivalu ustreljena v desno roko. Operacija, med katero so ji sanirali poškodbe, je trajala tri ure. Pozneje je teta povedala, da jo je operiral veterinar, po operaciji pa ni hodila na fizioterapijo. Na družbenem omrežju Instagram je 9. decembra objavila svoje fotografije, na katerih je razvidno, da ima na levi podlakti vtetovirano »We will dance again, 10/7/23, kar v prevodu pomeni Zopet bomo zaplesali. Nikoli ne bom pozabila 7. oktobra. Bolečina in strah, težke slike, prijatelji, ki se ne bodo vrnili in tisti, ki jih moramo rešiti. Nismo še zmagali, še bomo plesali,« je v opisu fotografije zapisala Shem, poroča Mondo.rs.