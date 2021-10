Vizjaka čaka interpelacija, on pa odgovarja: Gre za nadaljevanje političnega boja (VIDEO)

Potem ko se je v javnosti znašel posnetek, na katerem Andrej Vizjak podjetniku Bojanu Petanu svetuje, naj se izogne plačilu davka državi, so se odzvale opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica, SAB ter nepovezani poslanci ter zoper okoljskega ministra vložile interpelacijo.

»Minister za okolje bi moral biti varuh okolja, narave, minister Vizjak pa tega ne zna. Morda razume svojo funkcijo, da je varuh parcialnih interesov, to je dokazoval tudi v času, odkar je minister. Zato si zasluži interpelacijo. Deloval je neučinkovito in netransparentno, kršil korporativno pravo pri delovanju v Termah Čatež, ko je odobril večje črpanje vode. Je tudi neposredno odgovoren za škodljiv zakon o vodi, ki so ga morali ustaviti šele ljudje na referendumu. Načrtno omejuje možnost stroki, nevladnim organizacijam, da sodelujejo pri pripravi zakonodaje. Favorizira dobičkarske parcialne interese na račun javnega interesa,« je dejal Brane Golubović iz LMŠ.

V SD so dejali, da »Vizjak ne more biti minister za okolje, saj je sam največja grožnja boju proti podnebnim spremembam. Je ekspert za vsa področja, prisoten na vseh področjih, še najmanj pa na svojem. Ne ukvarja se z okoljsko problematiko, okoljsko krizo. Zna pa se ukvarjati z nabavo Petrolovih delnic, tik pred tem, ko vlada, v kateri glasuje tudi sam, sprejme liberalizacijo cen naftnih derivatov.«

V Levici so prepričani, da je Vizjak minister proti okolju, »ne dela v korist skupnosti, temveč v korist kapitala ter mu celo svetuje, da je plačevanje davkov 'glupo'«. Očitali so mu, da nima integritete in deluje dvolično, v Evropi govori eno, doma pa drugo. Že četrtič je tudi povozil predlog zakona za prepoved frekinga. V SAB so prepričani, da so največjo nezaupnico izrekli že državljani sami na referendumu o vodah.

Posnetek, ki je sicer star 14 let, je nedavno objavil Pop TV, v njem pa je slišati, da je Petanu ponujal tudi sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo ta pristal na njegove pogoje. Vizjak je na objavljenem posnetku plačevanje davkov državi opisal kot 'glupo' in večkrat ponovil, da lahko Petanu zagotovi politično podporo pri tem.

Na očitke se je odzval tudi minister Vizjak. »Gre za nadaljevanje političnega boja opozicije proti delu vlade v teh hudih časih. Bolnišnice se polnijo, dela imamo z drugimi zadevami več kot dovolj,« je dejal. Upa, da bodo na koncu šteli argumenti ter da bo skozi interpelacijo pojasnil, da gre v tem primeru za cel kup konstruktov zoper njega.