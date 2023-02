Prodajalke ljubezni v Ljubljani razburjajo stanovalce, nezadovoljne stranke v bloku puščajo sporočila

Pred malo več kot letom dni smo poročali o dogajanju v enem izmed ljubljanskih stanovanjskih blokov, ki v slabo voljo spravlja tamkajšnje prebivalce. Za sosede imajo namreč prostitutke, ki svojo dejavnost opravljajo na domu. Takrat nam je bralec zaupal, da iz tamkajšnjega stanovanja redno prihajajo glasni vzdihljaji, včasih celo kriki. Po njegovih besedah pa je izredno moteče tudi to, da se od ranega jutra do večera po stopnišču bloka nenehno sprehajajo neznanci.

Prodajalke ljubezni tako obiskujejo moški različnih starosti vsem pa je skupno, da najprej stojijo pred vhodom v blok s telefonom v roki, ob uri pokličejo, nato pa s povešenimi pogledi, včasih tudi s kapucami na glavi, odidejo do stanovanja, kjer jih dekle pričaka, da lahko čim hitreje in čim manj opazno smuknejo v stanovanje. Bralec je enkrat pred blokom poleg smetnjakov opazil celo vsebine raztresene vreče za smeti, ta pa je vsebovala večje število uporabljenih kondomov in robčkov.

Po bloku so se začela pojavljati nenavadna sporočila

Stranka je sporočilo pustila že večkrat. FOTO: Bralec

Kaj je ugotovila policija?

V teh dneh nas je v stik z nami ponovno stopil stanovalec v omenjenem bloku, ki pravi, da se zadeva tudi po letu dni še ni umirila. Po njegovih besedah je policija sicer poizvedovala o konkretnem primeru, a prostitutke menda svojo dejavnost nemoteno opravljajo dalje. Še več, po bloku so se začela pojavljati sporočila – vsaj na videz –nezadovoljne stranke, ki svoje naslednike poziva, naj ene od deklet raje ne obiščejo. Kljub domnevnemu razočaranju pa je očitno avtor sporočilca dekletova redna stranka, saj se je takšna vsebina na hodniku bloka pojavila že večkrat.

Na ljubljanski policiji so nam pred letom dni pojasnili, da s konkretnim primerom niso bili seznanjeni. Tokrat smo jih povprašali, kaj so o omenjenem dogajanju ugotovili v letu dni, a nam veliko niso mogli razkriti, saj je preiskava še v teku. »Glede vaših vprašanj lahko zgolj potrdimo, da preiskava v tej zadevi še poteka, zaradi interesa preiskave pa vam več informacij o tem ne moremo podati,« se glasi njihov odgovor.

Smo pa takrat povprašali tudi na Fursu, ali lahko njihov organ lahko opravi nadzor v stanovanjskem bloku, v kolikor v njem nekdo izvaja prostitucijo in za to pobira plačilo. Njihov odgovor si lahko preberete v članku na tej povezavi.