Bralec kliče na pomoč: pohotneži si podajajo kljuko, ob bloku rabljeni kondomi (FOTO)

Živeti v bloku pomeni imeti sosede. Nekateri se tega zavedajo, drugi manj. Obstajajo celo takšni, ki jim je prav malo mar.

Pisal nam je bralec iz Ljubljane, ki živi v enem od blokov (lokacija je znana uredništvu, vendar je zaradi njegove prošnje ne bomo razkrili). Ima kar nekaj sosedov, nekateri imajo doma tudi prijavljeno dejavnost. Dokler to ni preveč hrupno, ga to ne gane. A v blok so dobili tudi prostitutke. Pa ne šele zdaj. Vzdihljaji, ki nastajajo ob opravljanju storitev v tem stanovanju – ne ve, ali prijavljeno ali neprijavljeno –, prihajajo iz njega že kar nekaj časa, dekleta pa včasih spuščajo takšne zvoke, da bi jim jih zavidale še največje porno zvezdnice: »Včasih se temu doma smejimo, včasih pa je moteče in jih poskušaš preglasiti s televizorjem ali z radiem.« Najbolj moteče pa je to, tako bralec, da se od ranega jutra do večera po stopnišču bloka nenehno sprehajajo neznanci. Kljuke vhodnih vrat si precej redno podajajo moški, od mlajših do starejših, vsem pa je skupno, da najprej stojijo pred vhodom v blok s telefonom v roki, ob uri pokličejo, nato pa s povešenimi pogledi, včasih tudi s kapucami na glavi, odidejo do stanovanja, kjer jih dekle pričaka, da lahko čim hitreje in čim manj opazno smuknejo v stanovanje: »Mislim, da sta najmanj dve, ki redno delata.«

Bralec se spomni še dogodka, ki ga je precej razbesnel. Eden od njihovih obiskovalcev je med čakanjem na vrsto za ljubezen, ko je že padel mrak, stopil v kot pri vhodu bloka in tam uriniral. Pri tem sta ga zasačila dva stanovalca in ga nahrulila, da če že ne more zdržati do stranišča, naj raje zalije kakšno drevo namesto bloka. Bralec je hvaležen, da so dekleta vsaj toliko uvidevna, da najstarejše obrti na svetu ne opravljajo pozno ponoči in imajo stanovalci vsaj nočni mir.

Po tleh je polno rabljenih kondomov in papirčkov. FOTO: bralec

Sodu je izbil dno dogodek, ki se je zgodil nekaj dni nazaj. »Ne vem, kdo je odgovoren, in mogoče našim sosedam prostitutkam delam krivico, a okoli smetnjakov je nekdo raztrosil vsebino ene od – zelo verjetno njihovih – vreč. Iz nje je padlo polno rabljenih kondomov, polno je tudi robčkov ... Kdo bo to pobral? V bloku so tudi otroci, tudi mlajši, ki vsako stvar s tal poberejo. Si predstavljate, da si malčki, katero od teh stvari položi v usta? Kdo bo odgovarjal?«

Več stanovalcev se pritožuje nad dogajanjem, pravi bralec, a si nihče od njih ne upa izpostaviti. Prosi za nasvet, kaj sploh lahko stanovalci storijo, da se prostitutk čim bolj enostavno znebijo. Bralec poudarja, da ni nasprotnik prostitucije, da pa bi si dekleta lahko našla primernejši poslovni prostor.

