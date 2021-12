Ljubljančana razburjajo kriki prostitutk in kondomi pred blokom: to pravijo na policiji in na Fursu

Te dni smo pisali o zgodbi bralca iz Ljubljane, ki živi v enem od tamkajšnjih stanovanjskih blokov. Kot nam je zaupal, so tamkajšnji stanovalci obupani, saj so v blok dobili tudi prostitutke, ki tam opravljajo svojo dejavnost. Vzdihljaji, ki nastajajo ob opravljanju storitev v tem stanovanju – ne ve, ali prijavljeno ali neprijavljeno –, prihajajo iz njega že kar nekaj časa. Bralec se sprašuje, kaj sploh lahko stori v tej nezavidljivi situaciji. Na policiji in Fursu so enotni: obstaja velika možnost, da gre za nezakonite posle, zato naj stanovalci tovrstno dogajanje prijavijo policiji.

Po tleh je raztrosenih polno rabljenih kondomov in papirčkov. FOTO: Bralec

V stanovanja lahko vstopajo na podlagi prijav

Na Fursu smo povprašali, ali lahko njihov organ lahko opravi nadzor v stanovanjskem bloku, v kolikor v njem nekdo izvaja prostitucijo in za to pobira plačilo. Glede vstopa v stanovanje velja, da imajo uslužbenci Finančne uprave pooblastilo, da lahko uradne osebe vstopijo na vsa zemljišča in v objekte in poslovne prostore, ki se uporabljajo za opravljanje poslovne dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, pri čemer se za poslovne prostore štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je zavezanec določil kot svoj sedež oziroma kot lokacijo, na kateri opravlja dejavnost.

Inšpektorji pa po besedah Fursa lahko vstopajo tudi v stanovanja in zasebne prostore, vendar le z dovoljenjem lastnika oziroma z odločbo pristojnega sodišča, če obstaja utemeljen sum, da v stanovanju poteka dejavnost oziroma se v njem opravljajo dela, ki so v nasprotju z zakonom. »V povezavi z omejitvijo vstopa v stanovanje gre največkrat za primere, ki jih obravnavamo na podlagi prijav, zato se v takih primerih uradne osebe pri opravljanju nalog finančne uprave poslužujejo še drugih pooblastil, predpisanih z Zakonom o finančni upravi, uporaba le-teh pa je odvisno od namena oz. cilja in se razlikuje od primera do primera,« pojasnjujejo.

Izkoriščanje prostitucije je kaznivo dejanje

V primeru, da gre za prisilno delo oziroma trgovino z ljudmi, pa je po navdebah Fursa slika povsem drugačna: Trgovanje z ljudmi je vsaka oblika novačenja, prodaje ali prenosa ranljivih oseb ali skupin (v izvorni ali ciljni državi), ki se izvaja zaradi izkoriščanja prostitucije, zaradi spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva ali prisilnega izvajanja kaznivih dejanj. Temelji na plačilu ali drugem nadomestilu ter na uporabi fizičnega ali drugega nasilja nad žrtvijo, na prevari, goljufiji, zlorabi čustvene in socialne ranljivosti žrtve, da se doseže njeno soglasje ali nadzor nad njo.

V Sloveniji deluje Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, ki sodeluje pri odkrivanju, preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj povezanih s trgovino z ljudmi. Poleg te skupine pri odkrivanju, preiskovanju in pregonu sodelujejo še naslednji organi pregona: Policija, Državno tožilstvo, IRSD in FURS.

Policija: O takšnih primerih nas obvestite, lahko tudi anonimno

Na ljubljanski policiji pojasnjujejo, da s konkretnim primerom niso bili seznanjeni. Je pa bila policija v tem letu seznanjena z nekaj primeri, pri katerih so bili zaznani elementi kaznivih ravnanj s področja spolne nedotakljivosti. »V primerih, kot jih opisujete gre lahko za sume različnih kaznivih dejanj naprimer Zvodništva, Posredovanja pri prostituciji, Spravljanja v suženjsko razmerje ipd. V primeru zaznanih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali pa so ugotovljeni elementi prekrškov, policija ustrezno ukrepa. Vsem občanom svetujemo, da v takšnih primerih o tem vedno obvestijo policijo na št. 113, področno policijsko postajo, lahko tudi anonimno na št. 080 1200,« odgovarjajo.