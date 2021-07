Poiščite zavetje, močnejša nevihta se je še okrepila (FOTO)

Zelo hitro naraščanje hudournikov

Danes bo ob plohah in nevihtah že dopoldne in tudi čez dan mogoče naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek v severni polovici Slovenije, predvsem v goratem severozahodnem delu.



V nedeljo in noči na ponedeljek bo ta pojav intenzivnejši in verjeten v večjem delu Slovenije. Ob krajevno močnejših nalivih lahko zelo hitro narastejo in se razlivajo posamezni hudourniški vodotoki. Reke v zahodni, severni in osrednji Sloveniji bodo predvidoma prehodno dosegle srednjo vodnatost. V ponedeljek bodo večje reke po državi še zmerno narasle, po večini pa se bo njihova vodnatost ponovno zmanjševala.



Temperature rek so se še nekoliko povišale, vendar se bodo v prihodnji dneh zniževale. Krka, Kolpa in Sava imajo v spodnjem toku 24 oziroma 25 stopinj Celzija. Enako temperaturo ima tudi Blejsko jezero, morje v Kopru pa 28 stopinj Celzija.

Danes bo v južni Sloveniji po večini sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno. Na severozahodu že nastajajo nevihte, ki se pomikajo proti vzhodu. Agencija RS za okolje (Arso) je vključila najvišji alarm zaradi velike verjetnosti toče za dele države.Območju osrednje in severne Ljubljanske kotline se je približevala zelo močna nevihta, ki se je zaradi ugodne smeri in jakosti splošnega vetra še okrepila. Možno je silovito neurje s točo in viharnimi sunki vetra. Previdno predvsem na širšem območju Škofje Loke, Domžal, Kranja in Kamnika. Zaradi močnejših nevih je Arso najprej za severozahod in osrednjo Slovenijo, sedaj pa za osrednjo in severovzhodno Slovenijo prižgal oranžni, drugi najvišji alarm. Za nedeljo gori oranžni alarm za celo državo.Če ste z vozilom na cesti in se bliža nevihta, pravočasno poiščite zavetje izven avtoceste.Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na severozahodu okoli 27 stopinj Celzija. V severnem in severovzhodnem delu države se lahko v popoldanskih urah razvijejo močnejše nevihte, mogoče so supercelice, ki jih lahko spremljajo večja toča, močnejši vetrovni piš in siloviti nalivi. Nevihte bodo nastajale tudi drugod po državi.V noči na nedeljo se bo tvoril večji sistem organiziranih neviht, ki bo prek Italije dosegel tudi Avstrijo in Slovenijo. Tukaj gre opozoriti predvsem na močnejši nevihtni piš oziroma veter, ki lahko preseže hitrost 100 kilometrov na uro. Prisotni bodo močnejši nalivi in lokalno tudi toča, napovedujejo na portalu Neurje.si.V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Mogoči bodo krajevno močnejši nalivi. Pihal bo nekoliko okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 23 do 28, ob morju in na vzhodu še do 30 stopinj Celzija.V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodnik. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in posamezne nevihte, napoveduje Arso.