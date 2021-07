Brutalno! Ogrožen vročinski rekord, šlo naj bi do 50 stopinj Celzija

V južnem delu Evrope bo naslednji teden zelo vroče. FOTO: Arso



Teden dni ekstremne vročine

Vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko v naslednjih tednih padel vročinski rekord v Evropi. Južni del celine bo namreč preplavila peklenska vročina. Tako vroče pri nas ne bo, so pa že za danes in nato tudi za konec tedna napovedane močnejše nevihte.Jugo bo v prihodnjih dneh v Sredozemlje pripihal zelo vročo zračno maso. Če bodo napovedi pravilne, bi lahko temperaturni rekord v Evropi padel prihodnji teden. Nad večjim delom Italije in skoraj vso jugovzhodno Evropo je izredno vroč puščavski zrak. Več ​​dni zapored se bo živo srebro povzpelo do 45 stopinj, lahko tudi do 50 stopinj Celzija.Vroči jugo že nekaj časa piha puščavski zrak v jugovzhodno Evropo. Vendar pa najhujše šele prihaja, začelo pa se bo že v nedeljo. Temperature bodo najprej segale malce nad 40 stopinj, nato pa se bodo gibale od 45 do 50 stopinj. Brutalna vročina se že širi po južni Italiji, Grčiji, Albaniji, severni Makedoniji, Bolgariji, Romuniji in Turčiji.Toplotne rekorde bi lahko postavili tudi v drugih državah. Ni še povsem jasno, kako daleč lahko vročinski val prodre proti severu in vpliva tudi na Madžarsko in Hrvaško. Ekstremna vročina naj bi trajala približno teden dni, preden bo hladnejši zrak s severa odrinil izredno vroče zračne mase.Vročinski rekord v Evropi še vedno držijo Atene. V grški prestolnici so 10. julija 1977 namerili 48 stopinj Celzija. Neuradni evropski vročinski rekord znaša kar 50 stopinj Celzija. Tako vroče naj bi bilo 4. avgusta 1881 v Sevilji.